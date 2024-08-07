香港小姐丨落選港姐瑞士舉行浪漫婚禮　老公送價值過百萬3.5卡鑽戒超豪氣

▲ 楊帆好幸福。

2018年落選港姐楊帆（Krystal）雖然當年被外界睇好為大熱之一，惟最終大熱倒灶二十強止步，但仍順利簽約TVB成為旗下藝人。

不過楊帆其後決定退出娛樂圈並轉投金融界，近年更重返校園進修讀港大工商管理碩士（MBA），又創業大搞自家服裝品牌，發展得有聲有色。

去年獲男友求婚成功 晒過百萬鑽戒

去年12月楊帆在IG宣布獲男友Dennis求婚成功，當時楊帆非常感動，並發文表示：「呢個求婚我真係好鍾意，你知我鍾意粉紅色，所以全部嘅花都係粉紅色，嗰日有藍天白雲有我嘅朋友同你嘅朋友，有你同我，一切都好完美，係我永遠難忘嘅求婚。」

而且，她更大晒價值過百萬的3.5卡鑽戒，另一半出手非常豪氣。

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瑞士舉行浪漫婚禮

二人原來上月於瑞士舉行婚禮，並分享婚禮片段，幸福表示：「希望大家都可以嫁俾愛情💑其實因為天氣婚禮改期同埋改地點，好多花到唔到，安排馬又嚟唔到，但係因為呢場婚禮有我最愛嘅人，所以係我心目中都係最浪漫嘅婚禮,一起許下山盟海誓的地方。」

片中可見，二人在瑞士的美景下舉行浪漫婚禮，穿上露膊婚紗的楊帆，美艷動人，一對新人情深望着對方又攬又錫，隔着個Mon也感受到其甜蜜的喜悅。

之後，楊帆更自爆二人的相識過程，她說：「老公睇電視港姐見到我，然後諗到辦法識到我。」網民看到片段紛紛送祝福！



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