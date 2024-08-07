巴黎奧運｜10米台決賽衛冕膺中國最年輕奧運三金王　17歲全紅嬋不怕失金：因為有陳芋汐

▲ 全紅嬋於女子跳水10米跳台決賽衛冕，成為中國最年輕奧運三金王。

【巴黎奧運／全紅嬋／陳芋汐／跳水／女子跳水10米跳台／奧運金牌／中國隊】繼東京奧運後，中國隊選手全紅嬋在巴黎奧運女子跳水10米跳台決賽再次奪得金牌，成功衛冕，並打破師姐伏明霞的紀錄，成為中國奧運史上最年輕的三金王。她在賽後受訪時表示自己發揮不夠好，但就不怕失去金牌，因為「後面還是有她（陳芋汐）撐着」。

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巴黎奧運於周二（6日）夜晚舉行女子跳水10米跳台決賽，全紅嬋在第一跳再次完美展現「水花消失術」，令評判全部給出10分。然而她之後接連出現小失誤，其中第3跳僅得76.8分，為5跳之中最低；所幸她之後在第4跳獲得92.4分，成功與第2名拉開4.9分的差距，一路領先其他選手，最終奪得冠軍，為中國隊取得本屆奧運的第22枚金牌。比賽結束後，她與教練陳若琳擁抱慶祝，並激動流淚。

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全紅嬋在2屆奧運累積3面金牌，成功打破師姐伏明霞的紀錄，以17歲131天之齡成為中國奧運歷史上最年輕的三金王，亦是繼伏明霞、陳若琳後，又一位至少2次在奧運跳水女子10米跳台奪冠的中國選手。她在賽後受訪時表示，過去3年動作變化較大，需要一直進行改動，因此訓練期間很辛苦，拿下金牌後只想回家。

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此外，亦有不少人視這場決賽為全紅嬋及隊友陳芋汐的二人之爭。全紅嬋第一跳雖然獲得滿分，但之後出現些微失誤，兩人分差一度被拉近至只有1.6分；不過之後她平穩發揮，最終獲得425.6分，以4.9分之差奪得金牌，而陳芋汐則獲得420.7分，成為銀牌得主。

對於自己的表現，全紅嬋在賽後接受TVB訪問時就坦言覺得「發揮不夠好」，除了第一組動作之外，其餘4個動作「都不是跳得很好，沒有很完美，其實還可以做得更好」。不過當被問到是否會害怕這些小失誤令自己錯失金牌時，她就笑稱：

我不害怕，因為有她，我覺得要是我沒跳好，後面還是有她在撐着。

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全紅嬋並未明言「她」所指的是誰，但當主持補充問是不是就算沒跳好，也相信師姐（陳芋汐）會拿到金牌時，她立即笑着回答：「我很相信她。」

陳芋汐繼上屆東京奧運後，本屆奧運再次在女子10米跳台不敵全紅嬋，最終獲得銀牌。不過被問到會否因此而信心受到動搖時，她就隨即回答：「我覺得其實沒有，我還希望下次再來。」

1原因推掉所有廣告

全紅嬋3年前在東京奧運一跳成名，此後成為廣告商寵兒，她的名字甚至被商人註冊多達15次，不過當時卻始終未見她在任何商業廣告或活動中亮相，原來是她將這些廣告全數推掉了。

據新浪體育報道，由於全紅嬋並未成年，因此國家跳水隊及廣東跳水隊決定以此對她多加保護，

全紅嬋是罕見的跳水天才，如果現在被各種商業活動耽誤，那麼可能很快如流星殞落，不再閃耀。跳水歷史上有太多天才過早地衰退。

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全紅嬋父母低調務農有骨氣

除了全紅嬋本人外，其家人亦十分支持國家隊及省隊的決定。事實上，在全紅嬋贏得東奧金牌後，曾有企業送贈20萬人民幣（約21.8萬港元）的慰問金、商舖及房屋，不過就全部被父親全文茂拒絕，並表示「不想消費女兒的榮耀」，選擇繼續與妻子低調務農、種果樹維生，養活一家7口，非常有骨氣。

雖然年紀輕輕便已成為奧運冠軍，但無論是全紅嬋抑或家人都依然十分謙虛，其長兄全進華就曾在接受訪問時說出對妹妹的看法：「她未來還有很長的一段路去走，現在只是她的起點。」

對於早前外界傳言，全紅嬋成名後可獲多達3000萬獎金，其家人事後已闢謠。

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