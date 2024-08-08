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妄顧安全｜港媽衝地鐵不成獨留BB在車廂　遇好心大隻男乘客幫手照顧

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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一名手推BB車的媽媽在地鐵準備關門一刻，繼續衝上車，怎料只有坐在BB車的嬰兒進入車廂，幸得一位好心男代為看管。

不少港人為了趕時間，以超速衝地鐵車門，以致經常發生夾著衣服等意外。早前，一名手推BB車的媽媽與親朋好友乘搭港鐵，就在地鐵準備關門時一刻，繼續衝上車，怎料在關門時刻，只有坐在BB車的嬰兒進入車廂，媽媽及親友們卻呆站在月台，望著嬰兒離去。幸好車上一名好心男乘客暫時托管這個「活失物」，到下一站再交予地鐵職員處理。

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上月中一名網民拍下遺留「活失物」的事發經過，並於社交平台「小紅書」發文，據悉事發時為上月中晚上9時，在港鐵東鐵線往羅湖方向，一名手推BB車的媽媽十分心急，在地鐵準備關門仍選擇衝車，怎料BB車被推進車廂，媽媽卻未能進入。幸好當時車上一名身穿黑衣的男乘客幫忙，主動與BB傾談，而BB亦十分乖巧、不怕生，全程未有哭鬧，直到下一站後，男乘客下車再將嬰兒交予港鐵職員處理。

幸好車上一名身穿黑衣的男乘客幫忙看管BB車，並主動與BB傾談。（圖片來源：小紅書）

該名男乘客亦在帖文上發言，聲稱當時那位媽媽慢條斯理地上車，然而當時車門已提示正在關門，那個BB車就處於月台與車廂中間。為了安全，男乘客當刻唯有將BB車拉進車內，而媽媽與那些親朋好友就呆著站在月台，而他只好「撩個小朋友玩直到下站我帶著呢件『活失物』交俾港鐵職員。」

男乘客幫忙照顧到下一站，落車再將嬰兒交予港鐵職員處理。（圖片來源：小紅書）

男乘客直言，整個事件十分危險，目前東鐵線正在進行更新工程，在月台加裝幕門，大家對關門的預判有誤差，幸好今次未有發生意外，而BB完全不怕生還與人互動，令事情變得「好帶喜感」。不過他最後提醒「大家嚟香港搭鐵路要留心廣播同習慣香港急行文化文明出行。」

對此，網民一致聲討媽媽做法危險，「恕我直言，如果是在她被拒進門後你就馬上拍照的話，地鐵內人並不多，證明那位推著嬰兒車的媽咪是趕在列車關門時才進列車的」、「推著BB車就不要衝門啦，又不是要推著購物車掃貨」、「痴線，夾到個仔點算，趕住去投胎定想個仔投胎，阿媽嚇親都好，當教訓」。

亦有不少網民對暖心男乘客加予讚賞，「抵讚」、「優秀的暖男」、「香港這個城市會讓你放心，無數熱心人會幫忙，雖然大多數人不出聲看似冷漠。」

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