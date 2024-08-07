香港首金｜風之后李麗珊爆當年收入慘得7千慳住食　 金牌只獲250萬獎金

▲ 風之后李麗珊爆當年收入慘得7千慳住食，金牌只獲250萬獎金。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/香港首金/李麗珊/香港運動員/港隊/風帆/風之后】在巴黎奧運中，香港獲金牌運動員獎金為600萬，是所有參賽國或地區中高踞全球之冠，引起不少關注。回看28年前李麗珊成為金牌運動員後，金牌只獲250萬獎金，而且每月只能依靠政府「體育資助」7千元慳住食，更慘被恥笑「做運動員冇出色」，事後感觸表示若能從頭選擇，一定不會當運動員，因為實在太苦了！

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香港首金李麗珊｜被封為香港精神

早前TVB新聞節目《新聞掏寶》跟觀眾重溫當年李麗珊奪金後的一個訪問，她慨嘆香港運動員人工低得可憐，就連維持日常生活都十分艱難。有「風之后」之稱的李麗珊，她在1996年亞特蘭大奧運上，以滑浪風帆項目為香港贏得首面金牌，比賽後大談得獎感受時更激動說出「香港運動員唔係垃圾」，成為傳誦一時的名句。李麗珊創造歷史，被封為「香港精神」典範！

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香港首金李麗珊｜香港做運動員並不容易

李麗珊1970年在長洲出生，1989年成為港隊代表，1996年阿特蘭大奧運會奪金時26歲。她之後雖未能於2000年悉尼及2004年雅典奧運奪獎，但其代表的體育精神深深影響着一代香港人。李麗珊於2004年雅典奧運後退役。節目訪問中，李麗珊稱香港做運動員並不容易，即使奪得奧運金牌，但人工仍然不高，生活不特別好過，每月只能依靠政府「體育資助」的7千元，慳住用總算能夠應付日常開支，況且平日極少出外消費，衣服又有品牌贊助，每日僅花數十元在飲食上即可。她亦曾因為全職運動員這一職業被人恥笑：

做運動員冇出色，你仲做？

香港首金李麗珊｜獎金並沒有改變生活

李麗珊表示自己因為收入太少儲唔到錢，幸而成名後獲不少品牌青睞，拍廣告增加收入為將來作打算。至於250萬的金牌獎金，李麗珊直言這筆錢並沒有改變她的生活，當時她只是用獎金置業，改善家人的居住環境。

李麗珊曾向傳媒透露，當年站上冠軍頒獎台情景，勾起了多年來訓練時承受過的無數苦楚；她事後感觸說，「若從頭選擇，不會再做運動員，太辛苦了！」英語流利、擁有澳洲坎培拉大學體育管理專業的她，退役後選擇植根香港，當全職家庭主婦相夫教女。每逢大賽則充當精神領袖，站出來為香港運動員打氣加油。

香港首金李麗珊｜香港運動員收入提升不少

本月初，在香港運動員準備遠赴巴黎出賽前，港府宣布本屆奧運金牌獎金由港幣500萬元上調至600萬元，比起28年前李麗珊的獎金多出一半不止。運動員在奧運或世界錦標賽取得獎牌後，都會歸類到「精英甲+」，每月可獲$44,500資助。若是奪得奧運獎牌、排名第四至第八，香港賽馬會亦會透過「優秀運動員獎勵計劃」派發獎金。

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