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巴黎奧運｜奧運金牌得主被「抽水」逐格睇？　原來全紅嬋與TVB奧運記者有關係

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

奧運金牌得主全紅嬋其實與TVB奧運記者關係密切！

【全紅嬋/何沖/巴黎奧運/女子雙人10米跳水決賽/全紅嬋陳芋汐/水花消失術/中國跳水隊/跳水】17歲「跳水界天才少女」全紅嬋繼東京奧運後，再次戰勝隊友陳芋汐成功衛冕奪金，這對「最強組合」更包辦女子10米高台跳水金牌和銀牌！

全紅嬋、陳芋汐在「女子雙人10米跳水」賽後接受TVB獨家訪問，記者對兩人過份熱情的舉動被觀眾看在眼內，質疑他公然「抽水」！

巴黎奧運｜17歲之齡成最年輕奧運三金王　全紅嬋戰鞋「醜魚拖鞋」爆紅熱賣

巴黎奧運｜TVB奧運記者趁機「抽水」？

TVB記者一看到全紅嬋就先摸對方的頭，然後說：「給我抱一下」，全紅嬋當然沒有太多表情，或許是完成比賽後疲態盡現。記者盡責地問全紅嬋、陳芋汐奪獎感受、傷患等問題，又幫全紅嬋拿著部份的公仔，十分貼心！

在訪問結束後，記者主動提出與全紅嬋、陳芋汐合照，更主動舉機自拍，難怪令網民羨慕他！

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巴黎奧運｜全紅嬋與TVB記者有關係

這名TVB記者其實大有來頭，現年37歲的何沖是前奧運跳水冠軍，更是男子三米彈板項目金牌「大滿貫」，他也就是全紅嬋、陳芋汐的大師兄，關係相當密切！全紅嬋、何沖更同樣是湛江人，十分有緣！

網民為何沖抱不平，「外網甚至還有人說他為什麽隨便拍兩位妹妹的背，說他不尊重別人，真的是服了」、「這些人....不是年齡小，就是今年才看奧運的」、「人家是師兄，不會以為人家是普通記者吧」。

在訪問過後，何沖在微博有感而發：「我希望大家能以平和的心態來看待這些年輕選手的競技表現，減輕她們的外部壓力。儘管她們年紀尚輕，但未來的競技之路還很長，她們肩負的責任依然沉甸甸，。讓她們在寧靜的訓練環境中安心成長，這是對她們努力的尊重，也是為了延續中國跳水隊代代相傳的優良傳統，傳承中國夢之隊的輝煌榮耀。」

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