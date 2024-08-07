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台灣女星丨57歲林美秀突然暴瘦7公斤身體出瘀青　確診後天血友病對生死看淡

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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林美秀確診後天血友病

57歲台灣女星林美秀出道至今獲獎無數，曾奪得金馬獎、金鐘獎、台北電影節的女配角獎項，演技被受讚賞。

近日林美秀現身節目《命運好好玩》，宣傳推出新專輯，她坦言在籌劃時恐慌焦慮，皆因在發片前突然變瘦，體重急跌7公斤，身體出現瘀青，未料是患有後天血友病。

台灣藝人林美秀患後天血友病　連續出血1個多月對身後事有想法

身體出毛病 確診後天血友病

她自言有貧血、暈眩，直到有一日發現腿部出現瘀青，加上腳水腫，手有多處瘀青便去掛急診求醫，醫護人員看到後表示她的凝血功能不好，驗血的血紅素項目是紅字。

林美秀續指因當天持續工作，發現自己臉色蒼白被嚇倒：「我整個臉是白的，我（眼睛）翻開都白的，我嘴唇也是白的，我覺得可能是因為瘦了，每天都告訴自己『我好像不行了』，掛了三天急診就住院，住院一個禮拜多。」

隨後，她接到電話通知到台大抽血檢查，沒想到確診是後天血友病。

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凝血功能指數零

現時腳部仍然腫脹的林美秀，有時手會痛，疼痛感像痛風般，相當辛苦：「我出院前一天發現我的手抬不起來，因為它（血）跑到這邊，我有看超音波，我的筋絡都在跑。」

她解釋：「因為我凝血功能不好，我沒有抗體，血就開始亂跑，我又缺血，我凝血功能的指數是零。」因此她抵抗力不好，要避免跌倒，不然容易瘀青難退。

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