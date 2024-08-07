正能量｜哈利波特榮恩支持Choose Love組織　推慈善雪糕車tee助難民解困

電影《哈利波特》雖然結束已久，但籌備經年的電視版己經拍攝得如火如荼，當然，大家的注意力還是集中於電影版的3位主角身上。

當中飾演榮恩的魯柏葛林特（Rupert Grint）成名後最是低調，專挑選小製作演出，樂於享受人生，最近他為慈善組織Choose Love推出雪榚車印花圖案tee，限時發售，身為fans的你怎不可以支持。

▲ Rupert一直支持Choose Love活動。（圖片Choose Love facebook）

專挑獨立製作演出

時光飛逝，今天的Rupert Grint和Daniel Radcliffe已經相繼成為人父，後者努力演出不同角色，希望以實力擺脫哈利波特的形象，最近他就憑歌舞劇《Merrily We Roll Along》獲得《第77屆東尼獎》奪得「最佳歌舞劇男主角」。

至於「榮恩」Rupert Grint同樣活得精采，憑演出《哈利波特》電影系列於賺取了不少於7,000萬美元片酬的他，拍攝完成後樂於享受人生，專挑起獨立的小製作演出，例如2002年我們在Netflix《珍奇櫃》中看到他的演出，2023年他亦參與電影《Knock at the Cabin》的演出。

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16歲綴學

不過，最叫人津津樂道的是「榮恩」就是懂得何謂快樂，從小到大，他的夢想是成為一位「ice-cream-man」，於是人生第一次買車就是買了一輛1974 Mr Whippy Bedford van（雪榚車）。

自小賺得巨富令不少同行羨慕，但Rupert亦付出了代價，例如童年時都在片場裏渡過，甚至16歲就已經綴學，沒有同年齡的學生玩伴，所以他一有機會都會盡量享受人生，為了駕駛這輛雪榚車，他更是《哈利》年輕演員中第一個去學車的人，學懂後更不時駕著雪榚車大派雪榚給小朋友，成為一時美談。

今次Rupert夥拍慈善組織Choose Love（它是一個全力為難民和流離失所者提供服務、食物和法律支援的組織），推出兩款雪榚車印花tee，限時發售，所得收益用來支持Choose Love營運。

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