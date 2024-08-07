屯門虐兒案｜小雪兒手術後發高燒頭骨前移　日後無法讀主流學校媽媽：一定唔會放棄

▲ 屯門虐兒案1歲大女嬰「小雪兒」手術後最新情況。

【小雪兒／屯門虐兒案／屯門保母虐兒案】屯門1歲大女嬰「小雪兒」今年初交由社區保母照顧期間疑遭虐待，導致昏迷及腦出血，早前接受重置頭顱骨手術。小雪兒媽媽Amy日前接受TVB《東張西望》訪問，透露女兒的最新情況，指手術過程順利，但近日出現發高燒，頭骨疑似前移，要安排再照腦。雖然小雪兒復康之路漫長，但Amy表示「一定唔會放棄」。

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小雪兒｜手術後發高燒需再照腦

小雪兒6月接受重置頭顱骨手術，媽媽Amy昨晚（6日）播出的《東張西望》中透露，手術過程順利，傷口癒合情況理想，不過近日出現發高燒，加上頭骨疑似前移，故安排再照腦，檢查是否有異常，若頭骨出現自我吸收現象，需要再開顱接受手術。

由於小雪兒半邊腦部萎縮，失去很多學習能力，出院後確定無法入讀主流學校，需要去特殊中心，Amy對此表示「唔能夠接受，看到特殊中心幾個字，我唔想佢去嗰度」。

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Amy又引述醫生指，小雪兒的腦部本來像氣球般鼓起來，「但依家漏晒氣，得返殘渣喺入面」，且右腦部分受損，剩下功能不多。不過醫生亦指，小雪兒右腦部分或可取代左腦，分擔左腦功能，Amy抱著盼望，首要目標是希望小雪兒有力扶著站起來，並能維持較長時間。

因為小雪兒右邊身體幾乎失去活動能力，Amy說現在扶著女兒站起來時，她馬上就會跌倒，「因為佢真係無力，好似唔知自己有隻腳咁」，擔心小雪兒日後無法走路，很大機會要坐輪椅或使用輔助工具。

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小雪兒｜媽媽：希望可以一起參加馬拉松

事發至今已經大半年，Amy表示仍難以接受事情的發生，「但無得揀，一定要堅強咁行落去，一定要撐住、去面對」。她又說，家人都很期待小雪兒早日回家，能過正常的家庭生活，甚至可以一起參加親子馬拉松。

我知道要好堅強咁撐落去，因為我哋全家畀到嘅力量佢，畀到一份愛佢，佢係感受到。同到人互動已經係一個恩典，見到她身上有奇蹟，一定唔會放棄。

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