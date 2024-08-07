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體操女王丨前中國體操女王程菲因傷退役12年　近況曝光低調轉做一職業

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【巴黎奧運／女子體操／Simone Biles／程菲／退役／跳馬／體操】今屆巴黎奧運女子體操跳馬項目決賽，一如外界預料，由美國體操女王Simone Biles奪得金牌，不過，值得驚訝的是獲得三甲的選手，皆有選擇以中國體操名將程菲命名的「程菲」跳，令人無不感嘆昔日中國體操的輝煌，並關注起這名體操女王因傷退役後的現況。

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今屆巴黎奧運女子體操跳馬項目決賽中，三甲選手包括Simone Biles、Rebeca Andrade及Jade Carey均有以「程菲」跳，即「踺子後手翻轉體180度接直體前空翻540度」的高難度動作得分。

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「程菲跳」遂於微博成為熱話，不少人聯想到昔日中國體操的輝煌，更關注起程菲本人的近況。綜合內地傳媒報道，今年36歲的程菲，過去曾獲得9次世界冠軍，因此又有體操女王的美譽，而「踺子後手翻轉體180度接直體前空翻540度」更是她的成名作，由於難度極大，這動作亦以她名字命名，是世界體操歷史上第一位中國人有此待遇。

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惟在2012年倫敦奧運前夕，程菲在訓練時因跟腱斷裂，令她不但與該屆奧運無緣，亦因傷患嚴重，使她不得不提早退役。在休養期間，據了解，因服用大量含有荷爾蒙的藥物與缺乏飲食管理下，令體重一路飆升，並曾突破200磅，不少網民更因此出言取笑。

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同場加映: 巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝　戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

程菲過去受訪時亦曾自嘲，因為太胖所以一直單身，不過她對感情也不強求，曾指：「遇到了就在一起努力，沒有就為自己努力，婚姻和孩子都強求不來，選擇自己可以接受的。」不過，她父親則大唱反調，於電視節目上曾提到，希望女兒找個對她好的女婿就別無所求。據悉，程菲現已低調轉為體操教練，為國家培育下一代幼苗。

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