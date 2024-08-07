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巴黎奧運︱「雙金飛魚」潘展樂受訪爆金句　狠批奧運村伙食差：肉跟啃木頭一樣

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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「雙金飛魚」潘展樂受訪爆金句　狠批奧運村伙食差：肉跟啃木頭一樣

【潘展樂／金句／巴黎奧運／中國飛魚／游泳／金牌／選手村／劣食】好委屈！日前，在巴黎奧運破世界紀錄奪金的中國「飛魚」、20歲游泳選手潘展樂，在接受媒體採訪時大爆金句，更銳評奧運村伙食「難吃」、「太差勁了」，誠懇的樣貌引起網民熱議，還有更多潘展樂在過往受訪時的金句被翻出。

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中國「飛魚」潘展樂在巴黎奧運憑男子100米自由泳奪金後，日前於4x100混合式接力賽，再創佳績摘下金牌，終結美國在這項比賽的奧運10連霸。而8月4日破紀錄這一天，也剛好是潘展樂20歲的生日，不少網民都認為「這是最好的生日禮物」。

不過，在賽事中大放異彩的潘展樂，賽後在奧運村的餐食生活卻很不如意。他在周一（8月5日）接受央視採訪就大吐苦水，一臉委屈地「告狀」奧運村伙食太難吃。當日，央視主持人王冰冰連線採訪潘展樂，問及他「這幾天感覺吃的怎麽樣？」潘展樂先是有些尷尬，且試探性地回答「這能説嗎？」隨即大爆金句：「這吃的就是shi」，嚇得王冰冰急救場：「瞎説！你愛吃啥？不愛吃啥？」潘展樂又直言：「這邊吃的真的太差了」。

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王冰冰試圖「挽回局面」，委婉稱應該是「太清淡了」；怎料潘展樂在下一秒更字正腔圓地說：

太！差！勁！了！唯一的調料只有鹽，做出來的肉就跟啃木頭一樣，想加調料也沒有。

但在說完之後，潘展樂突然意識到好像不應該講真心話，心虛詢問：「等一下，是不是不能評價奧運村的？」王冰冰見狀唯有尷尬陪笑：「可以評價，你評價一下吧，不知道。」潘展樂隨即改口：

這邊的食物非常有當地的風味，很獨特，獨特到一種境界…… 一點都吃不下了這個菜。

潘展樂屢爆金句、逗趣的回答惹得王冰冰笑個不停，也讓網民看得十分開心，紛紛表示潘展樂是「童言無忌」：

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奪金後霸氣回應爭議

潘展樂以46.40秒在今屆巴黎奧運男子100米自由泳游決賽中奪得金牌，並打破世界紀錄和奧運記錄。在賽後採訪中，他提到曾遭到其他國家選手的無視，透過這次比賽一雪前恥。

就是感覺有點看不起我們，能説嗎？今天終於把他們所有人都拿下了！

至於《紐約時報》一直針對中國泳隊在禁藥議題上做文章，在賽後記者會上，有記者向潘展樂發難：「當你自己的檢測結果沒有呈陽性前，是否很難打消周圍對你所在團隊的懷疑？」對此，潘展樂霸氣回應：

去年我接受了29次檢查，從來沒有1次陽性。今年我們從冠軍賽開始，就是5月份到7月，也是有21次檢查，也沒有1次陽性。今天是我來這邊第2次檢查，就是賽內檢查。接下來，期待結果吧。

當被問到頻繁藥檢的影響時，他表示無懼藥檢，「沒甚麼影響，因為他們都是在規定的時間和規則以內抽我們。所以說沒甚麼大不了的。」

隨後有記者問到，該次比賽的發揮對他自己及中國游泳隊的意義時，潘展樂則表示，「其實這枚金牌對我的意義不太大，因為生活還得繼續。但對於我們國家來説，這枚金牌的意義是非常大的，因為是中國人第一次在另一個項目上突破歷史。」

而在巴黎奧運男子100米自由式頒獎典禮結束後，潘展樂走向觀眾席，有現場觀眾持一面小型五星紅旗，向潘展樂索要簽名，他立刻拒絕，並表示國旗不能簽，轉而舉起觀眾的手機與他們合影，高情商的互動獲得網民大讚。賽後，他亦在微博發文「金句」稱：

我不是一個人在戰鬥，背後是強大的中國隊！大家的期望，我在下水前的一刻感受到了。我的這塊金牌，獻給偉大的祖國！

回帶10歲受訪已「爆金句」

潘展樂受訪「爆金句」的特色，仿佛是從小就有的天賦。據了解，潘展樂2004年8月出生於浙江溫州，4歲時就因良好的身體素質被選入市少年游泳學校。他的啟蒙教練葉信指，潘展樂是他在游泳學校時招收的第二批學生，個子高、手臂長、柔韌性好，感覺是塊練游泳的好材料。在2014年舉行的浙江省運會上，剛滿10歲的潘展樂在5天比賽就拿下7面金牌，包括50米、100米、400米自由泳和200米混合泳及3項接力，每場比賽都領先對手好幾個身位。

網民在微博上挖出當時潘展樂受訪的畫面，當他被記者問及「準備拿幾塊金牌」時，他一臉稚氣直言「甚麽都想拿」；更把泳壇名將孫楊當作偶像和未來目標，稱「比孫楊快就夠了」。10年後，潘展樂真的站上奧運殿堂奪金，完成少年時代的霸氣宣言。

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相關文章：

巴黎奧運丨100米自破世績勇奪兩金　「中國新飛魚」潘展樂是怎樣煉成的

從內地曝光的訓練影片可見，可見潘展樂平常的訓練絕非單純地集中於游水，反而進行了許多帶氧及耐力訓練，並集中手部、腳部及負重訓練，如划水、踢腿、跳高及舉重等：

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同場加映：米芝蓮廚師掌廚選手村膳食 素食佔60%劣評滿滿

據悉，因巴黎誓言要辦「史上最環保奧運」，目標將本屆奧運的二氧化碳排放量減為歷屆的一半，所以選手村供應的食物，有8成使用法國在地當季食材，並減少動物性蛋白質，增加蔬果份量。而巴黎選手村作為全球最大的餐廳之一、最多可容納3300人。除了在奧運期間24小時開放，還號稱聘請了米芝蓮三星主廚，為約1萬5000名運動員提供約4萬份餐點，要讓各國選手見識什麼叫做法國美食。

儘管噱頭很大，但奧運選手村内運動員的膳食，其實早有不少國家選手踢爆是非常有問題。澳洲游泳選手James Magnussen批評指，自己之所以無法刷新世界紀錄，要歸咎主辦國追求環保、低碳和素食至上的心態。他表示，因為在奧運章程規定，選手村提供的食物中，素食必須佔60%。在開幕式前一天，村裏的肉類、奶製品便都已賣光；主辦方沒有預料到有大量運動員會選擇肉類和奶製品。

同時，澳洲游泳女選手Ariarne Titmus亦指在7月27日進行400米自由泳比賽後，認為正因選手村提供的伙食太差，才會阻礙她在比賽上發揮真正實力，無法打破世界紀錄。

德國曲棍球選手格蘭布施（Mats Grambusch）抱怨：「餐廳要排超久，吃飯時間人超多，食物的品質跟量都不好。」還有英國運動員匿名向《泰晤士報》表示：「吃飯真的很困難。與2021年的東京奧運相比，日本管理和規劃地更好，所以當時我沒有遇到什麼問題；但在巴黎，根本沒有規劃可言」。

英國奧委會（British Olympic Association）執行長安森（Andy Anson）亦向《泰晤士報》指出「巴黎選手村的食物準備出現嚴重不足的問題，需要大幅度的改善」，更稱「雞蛋、雞肉、碳水化合物等部分食物嚴重不夠，伙食品質也存在問題，甚至有運動員吃到生肉」。據傳，有英國選手已改由別的訓練中心，外賣餐點回選手村吃。而潘展樂的訪問也讓外界更加瞭解，巴黎奧運選手村餐廳餐食又再度被選手給予了不及格的評價。

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