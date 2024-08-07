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巴黎奧運丨ZA Bank賀港隊佳績 8月8日全體員工享1天「休養生『息』」假

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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ZA Bank 行政總裁姚文松（Ronald）.

為慶祝港隊於國際體壇盛事暫獲兩金兩銅的佳績，香港第一數字銀行1 ZA Bank 宣布，將於8月8日（本周四）額外增加一天「休養生『息』」假予全體員工，旨在讓員工於繁忙工作中得以放鬆身心、享受生活！員工可趁這天︰

  • 休養

觀賞國際體壇盛事：支持港隊跆拳道第一人盧蔚豐，首戰今屆男子 68 公斤以下級賽事，比賽將於香港時間8月8 日下午 3 時舉行。

運動健身：ZA Bank 鼓勵員工，不論是前往健身房、散步還是參與瑜伽等活動，都是保持健康的好方法。

  •  生「息」

參與「步步生息」活動2︰由現時至 8 月 12 日（下星期一），經 ZA Bank App 前往「ZA Oh 運會」3內的「步步生息」活動頁面登記參加活動，並於 8 月 18 日（下星期日）或之前完成「入門挑戰」和「進階挑戰」的目標步數，可額外享高達 1% 活期年利率。

參與內部員工活動︰ZA Bank 更舉辦內部比賽，活動步數超越管理層的員工，將獲「利是」一封；前 10 名的員工更有額外獎勵。

ZA Bank 行政總裁姚文松（Ronald）表示：「我們為港隊在國際體壇取得佳績感到無比自豪。為慶祝這驕人成就，以及答謝 ZA Bank 全體員工的辛勤付出，令『ZA Oh 運會』可於推出約一星期，便成功吸引近 10 萬名用戶參與，我們決定推出一天『休養生息』假，希望同事能善用假期放鬆身心，看賽事支持港隊之餘，亦繼續參與我們的『ZA Oh 運會』和『步步生息』活動，在生活上保持健康積極的態度，同時努力令財富增值。」

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