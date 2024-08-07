網民熱話｜內地截肢女網紅來港實測做美甲　只做單手要付全費想掉頭就走

▲ 內地截肢女網紅來港做美甲，只做單手，但店家收全費。

【小紅書/女網紅/美甲/實測/香港消費】疫情過後，不少人選擇北上消費，因為內地物價指數較低，很多女生就喜歡三五成群北上美容美甲。

但最近就有位內地截肢女網紅專程來港美甲做實測，她不是要證明香港物價貴，是想看看只做單手美甲可否有半價，結果出乎意料，並引發網民熱議！

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實測美甲收費｜店員表明做單手美甲都要收全費

這位「小紅書」女網紅透露左手掌因去年12月燒傷而被截肢，只剩右手掌的她想透過今次實測看看美甲收費是否有半價，在她發佈名為「手截肢了做美甲是半價嗎？」

從影片可見，她左手裝配了智能仿生手，她去到預約的美甲店，向店員表示自己只有一隻手，詢問是否可以半價，店員表明：「不行，也是全價的。」

店員又透露單色收費是580港元，法式美甲則要加多200港元，網紅事後坦言780港元在廣州已經可以有三套服務，包括美手甲、腳甲、弄眼睫毛；美網紅還試圖跟店員分享自己被截肢的故事，看看能否爭取一個折扣，豈料對方隻字不提價錢，只說：「搞到我好想追你的小紅書」

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實測美甲收費｜網民意見兩極

網紅最後以580港元結帳，她離開美甲店後，直指店家不夠人性化，還表示：「要不是我臉皮薄，我掉頭就走！」

網民對此議論紛紛，意見兩極，部份網民認為美甲店沒有人情味，直斥：「一半的材料和時間居然收全款！」但亦有人認為做法合理，留言表示：「店家只是沒有給你優惠，怎麼說到別人好似虧了你錢的？」、「你預約時可以先問價，覺得太貴可以不約。」

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