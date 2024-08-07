退役運動員｜江旻憓奪金後急流勇退入馬會　細數5位香港奧運獎牌得主退役去向

▲ 5位香港奧運獎牌得主退役去向。

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/奧運銅牌/退役運動員/香港運動員/江旻憓/李麗珊/李慧詩/李靜/高禮澤】隨著香港運動員在奧運交出亮麗成績，大眾關心運動員薪酬福利之外，亦會留意香港奧運獎牌得主退役後動向。近日，女子重劍「世界一姐」江旻憓在巴黎奧運奪金後隨即宣佈退役，並即將加入香港賽馬會工作，引起大眾關注。TOPick為大家盤點5位已退役的香港奧運獎牌得主成績及退役後動向，有前運動員繼續體壇發展，有人亮相電視台擔任節目主持？

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香港退役運動員｜1. 江旻憓（劍擊）

▲ 江旻憓在巴黎奧運奪得女子重劍金牌後，隨即宣布告別全職劍擊運動員生涯，期待新的職業發展。（IG圖片）

女子重劍「世界一姐」江旻憓在巴黎奧運上奪得金牌，她返港後隨即宣佈告別全職劍擊運動員生涯，期待新的職業發展。而賽馬會公司事務執行總監譚志源證實，江旻憓將加入馬會任職對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager），8月11日即奧運閉幕日履新。江旻憓的工作範疇，包括協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等，同時要兼顧譚志源與各界持份者聯繫的工作。

江旻憓於巴黎奧運奪得金牌，獲「賽馬會運動員獎勵計劃」會頒發600萬港元獎金，她表示希望用獎金成立社企或慈善基金，幫助更多小朋友參與劍擊。根據國際劍擊聯會（FIE）最新排名，香港運動員佔據2個單項世界第一，江旻憓於2023/2024賽季以總分265分保持女子世界一姐地位。

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比賽項目 劍擊 女子個人重劍 奧運奬項 金牌（2024年巴黎奧運） 最高世界排名 1（國際劍擊聯會（FIE）2023/2024賽季：總分265） 退役年份 2024年8月

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香港退役運動員｜2. 李麗珊（滑浪風帆）

▲ HOY TV請來3名奧運獎牌得主李麗珊、李慧詩和蘇慧音任主持和評述。（相片來源：經濟日報資料相片）

有「風之后」之稱的李麗珊，她在1996年亞特蘭大奧運上，以滑浪風帆項目為香港贏得首面金牌，比賽後珊珊大談得獎感受時激動說出：「香港運動員唔係垃圾」，成為傳誦一時的金句。李麗珊創造歷史，被封為「香港精神」典範。

李麗珊於2002年獲頒澳洲坎培拉大學體育管理專業和香港中文大學授予榮譽社會科學博士學位，2004年退役後選擇植根香港，當全職家庭主婦相夫教女，育有2名女兒。不過珊珊每逢大賽會充當精神領袖，2008年曾出版《逆風而上》的自傳。

今屆巴黎奧運，現年53歲的李麗珊以奧運節目主持身份為香港運動員打氣加油，提到「跳馬王子」石偉雄出局時，她在錄影廠大讚對方克服傷患，表現同樣值得大家欣賞，不少網民對其言論大讚。

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比賽項目 滑浪風帆 女子奧運板 奧運奬項 金牌（1996年亞特蘭大奧運） 最高世界排名 1（1996、1998、2001女子奧運板年終排名） 退役年份 1989年成為香港代表隊成員；2004年退役 全職運動員生涯 15年

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香港退役運動員｜3. 李慧詩（單車）

有「牛下女車神」之稱的前港隊單車運動員李慧詩，現年37歲，自2004年開始職業運動員生涯，2010年在廣州亞運奪得一金一銅嶄露頭角，2012年起代表香港出戰過3屆奧運，其中在2012年倫敦奧運及2021年東京奧運，都成功贏得銅牌，成為香港首位在2屆奧運都取得獎牌的運動員。

李慧詩自2023年6月宣布退役，告別單車運動員生涯，李慧詩靠自修讀兩個學士學位，分別是香港教育大學的健康教育科目，以及香港浸會大學的創意及專業寫作，退役後曾填詞及推出著作《身上的每道傷疤》，亦轉任港隊短途組教練，有許多無限的可能性。今屆巴黎奧運李慧詩也為HOY TV擔任評述員及主持。

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比賽項目 單車 女子凱林賽（2012年）

單車 女子個人爭先賽（2020年） 奧運奬項 2面銅牌（2012年倫敦、2020年東京） 最高世界排名 2（2021年） 退役年份 2004年成為香港代表隊成員；2023年6月退役 全職運動員生涯 19年

香港退役運動員｜4. 李靜（乒乓球）

▲ 港隊總教練李靜（右一）比賽期間在觀眾席觀賽。（HOY TV截圖）

現年49歲的香港退役男子乒乓球選手李靜，1990年加入中國國家乒乓球隊，1997年退出國家隊，及至1999年轉當香港乒乓球手，聯同另一香港選手高禮澤組成雙打組合，被傳媒稱為「乒乓孖寶」，二人在2004年雅典奧運會摘下男雙銀牌。2011年，李靜淡出香港乒乓球壇，並開始逐步轉型為教練，及後於2013年成為香港女子乒乓主教練，帶領女團在東奧奪銅，成為香港史上以運動員及教練身份皆取得奧運獎牌的第一人。

李靜曾在比賽場上邊指導球員邊爆粗，成為熱話。他帶領乒乓女團東奧奪銅後，曾指「最緊要多謝自己」。他及後表示除了謝謝自己之外，更要感激家人的支持及體諒。今屆巴黎奧運李靜已接替陳江華，升任港隊總教練，要「退隱」場邊教練席。

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比賽項目 乒乓波 男子雙打 奧運奬項 銀牌（2004年雅典） 世界排名（最高） 第10位（國際乒乓球總會 ITTF：2008年6月） 退役年份 2011年退役 全職運動員生涯 12年（香港）

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香港退役運動員｜5. 高禮澤（乒乓球）

▲ 高禮澤及帖雅娜在乒乓混雙決賽，以直落四局擊敗隊友唐鵬及姜華珺，贏得金牌。（相片來源：經濟日報資料相片）

高禮澤原是中國國家乒乓球隊隊員，1993年全國青年錦標賽取得男單亞軍，1996年全國錦標賽男團冠軍隊員。後到香港夥拍李靜，成為香港乒乓球代表，於2004年奧運與李靜組成雙打組合，摘下男子乒乓球雙打銀牌。

高禮澤於2012年退役後轉任香港青年隊男隊乒乓球教練。，致力培育香港年青球手，2016年由高禮澤與多位資深教練合辦，成立旋風乒乓球學院，現高禮澤是浸會大學碩士學生。

比賽項目 乒乓波 男子雙打 奧運奬項 銀牌（2004年雅典） 世界排名 第20位（國際乒乓球總會 ITTF：2005年11月） 退役年份 2012年

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