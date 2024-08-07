日本偶像男團KAT-TUN丨中丸雄一新婚7個月被爆與女大生酒店密會　宣布暫停演藝工作

▲ 中丸雄一被爆出軌。

日本偶像男團KAT-TUN成員40歲中丸雄一今年1月閃電結婚，對象是日本電視台的31歲美女主播笹崎里菜。

豈料今日（8月7日）他無預警宣布暫停演藝工作，引起外界關注，皆因其手上有3大電視台的綜藝節目，現時要暫停出演這3個熱門節目。

新婚7個多月被爆出軌

據當地傳媒爆料原來拍得中丸雄一和美女女大生酒店密會的證據畫面，女方更神似有「千年一遇美少女」之稱的女星橋本環奈。

雖然詳細報導內容還未上線，但經紀公司隨即出面證實此事，並表示「中丸雄一自己非常嚴肅地接受了這一切，並深刻反省。關於這次中丸的行為，作為一個在社會上具有影響力的人，顯示了缺乏自覺和責任的行為，公司也無法原諒，對此感到非常遺憾。中丸本人也非常嚴肅地接受這一切，他對於對家人和對方造成的痛苦感到深深的歉意。關於今後的事宜，包括本人的意願，我們決定讓他暫時停職。」

中丸向來形象老實，不少網民及粉絲都對他出軌十分失望。

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KAT-TUN紅極一時

KAT-TUN於2001年組成，2006年憑單曲《REAL FACE》出道，原有6名成員，但前成員赤西仁、田中聖、田口淳之介先後因醜聞等退隊，如今組合只剩下龜梨和也、上田龍也與中丸雄一3人。

近年，中丸與同門男星二宮和也、山田涼介及菊池風磨開設視頻大受歡迎，訂閱人數逾448萬。除了幕前工作外，他又是漫畫家，筆下作品《山田君的喧嘩時間》於雜誌連載中。

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