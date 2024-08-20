鐵人爸爸｜子女4歲學三鐵磨煉不屈精神　教練爸爸鼓勵挑戰逆境：冠軍不重要

▲ 鐵人爸爸梁嘉倫身兼教練，讓子女4歲起學習三鐵，磨煉「鐵人核念」堅毅不屈的精神。

【三項鐵人/梁嘉倫/三項鐵人教練/鐵人家庭】巴黎奧運發生不少事令港人印象深刻，其中一件就是代表香港參加男子三項鐵人個人賽的伍泰龍，在游泳項目時賽衣被其他選手弄破，最終未能完成賽事。作為三項鐵人的教練爸爸梁嘉倫也為此感到可惜，雖然三項鐵人看似簡單，但實際非常考驗個人堅毅不屈的精神。眼看現今小朋友對待事情容易半途而廢，他便讓子女一同訓練三鐵，參與比賽，學習「鐵人理念」，失意時不放棄的態度。

學做小鐵人｜三項鐵人運動鍛煉小朋友耐力 教練鼓勵入港隊前景佳：4歲起玩得

▲ 育有三名子女的鐵人爸爸梁嘉倫擁有超過14年的全職三項鐵人教練經驗。（湛斯雅攝）

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鐵人爸爸｜望子女鍛煉不屈鐵人精神

教班逾14年的三項鐵人教練梁嘉倫，育有3名子女，其中8歲的梁熙朗（Otis）及9歲的梁熙純（Ona）也跟隨爸爸訓練，3、4歲便開始在旁聽課，現已是參加過不同比賽的小鐵人。最初會讓子女接觸三項鐵人，嘉倫直言，不想子女每天只留在室内「歎冷氣」，要多外出運動，更重要是希望鍛煉小孩刻苦的精神。

香港很多小朋友做事都是三分鐘熱度，所以我希望他們學會堅持。雖然比賽未必每次贏獎，但不要因為一次半次的失意而放棄，我想教懂他們鐵人的核心理念——堅毅。

他又分享三項鐵人運動的理念是完成賽事，但其賽每位完成比賽的參賽者，在衝線後都會有一塊「完成獎牌」。

不一定要贏冠軍，衝線後都會頒一個完成獎牌給你，最重要是完成一個比賽。

▲ 梁嘉倫坦言希望給大家一個減壓的空間去做運動。（湛斯雅攝）

鐵人爸爸｜爸爸角色比教練更惡

香港小鐵人由8歲開始可以參加比賽，比賽規則會先游海400米、再踩單車10公里、最後跑步1500米便完成，全長共約12公里的比賽距離。艱苦的比賽，莫説是小朋友，相信未必每位大人都能完成，但年僅8歲，鍾情跑步的弟弟熙朗直言三項鐵人一點也不辛苦，更希望可以成為如爸爸一樣厲害的教練。

跑1500米好輕鬆。爸爸更加厲害，他可以跑一萬米，我希望可以跟爸爸一樣成為三項鐵人教練！

視爸爸為偶像的原因正是嘉倫上課時的溫柔，熙朗和熙純不約而同地表示，爸爸擔任教練角色時從來沒有責駡過他們，即使他們達不到訓練要求，爸爸也會給他們購買甜食等獎勵，鼓勵他們下次做得更好。

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鐵人爸爸｜子女遺傳體育細胞 秒學踩單車

早前他們一家到新加坡參加小鐵人比賽，姐姐熙純指，雖然比賽過程感辛苦，但途中爸爸不斷打氣，最終也完成賽事，並贏得9至10歲年齡組的第二名。

都有少少想放棄，不過爸爸會不斷鼓勵我們，會同我們講加油，繼續努力。

首次參加比賽就獲得如此佳績，嘉倫欣慰子女青出於藍，「他們技巧和水平都不錯，也有天分，我10多歲才開始練游水，他們6、7歲就已經在玩三項鐵人，其實他們比我更厲害。」他又指兩姐弟從沒正式學習過踩單車，但姐姐熙純一上單車就學懂，弟弟熙朗也只用了十幾分鐘就學會，完全不需要他「出馬」。

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鐵人爸爸｜身兼兩職塑親密關係

雖然訓練時「教練」相當和藹可親，但兩個小鐵人直言回到家後「教練」態度會180度大轉變，「他做回爸爸的時候很惡，做錯事會罵我們！」對此嘉倫笑言他會跟小朋友分清楚教練和爸爸是兩個不同角色，「有時小朋友上堂時很累或者鬧情緒會過來抱著我，我就會跟他們說現在上課我是教練，不是爸爸，要留待下課後才可以攬。」

身兼不同角色的嘉倫，雖然有惡的一面，但他非常愛惜子女，為了增加親子時間才決定自立門戶，開班教三項鐵人，「姐姐約2、3歲開始，我就決定開公司，可以編排自己的時間表，容易抽時間陪小朋友，帶他們做運動，接觸他們。」

經常和子女練習三項鐵人，一家人因為有共同嗜好而變得更為親密，因此嘉倫也鼓勵父母帶孩子玩三項鐵人，與小孩一同感受所遇的困境。他指現今家長經常以奪獎為比賽目的，不斷向小孩說「跑快點」、「要贏獎」，但只要家長一同參賽便會明白過程的辛酸，鼓勵的重要。

當家長親身投入後，便會與子女有共同感受，不會再把過高的要求，放到小朋友身上，相處也變得和諧。

▲ 梁嘉倫建議父母多鼓勵子女。（湛斯雅攝）

鐵人爸爸｜曾遇70多歲學員 刻苦精神令人感動

參加鐵人比賽的選手年齡層相當大，他的學員年齡介乎4歲至70幾歲，嘉倫指最欣賞一名已經70幾歲學員的堅持，多年來一直投入三項鐵人運動，每天早上5時便會起床練游泳，又會參加三鐵比賽，他形容如此高齡仍能參賽，「少一點體能真的應付不到」，因此非常欣賞他的刻苦精神。

對他來說成績不是太重要，他更希望可以完成每一場比賽。

雖然大人和小朋友亦有教班，但嘉倫直言最享受教「小鐵人」，因為成人學員會追成績而添加過分壓力給自己，「大部分大人學員日間都要工作，但他們看到其他運動員有好的成績時，便忘記了自己平日要上班，早上練習游泳，晚上再跑步。」每天工作之餘，也保持運動已不是易事，因此嘉倫經常勸導學員，能夠堅持運動已是值得讚賞的事，而且做運動不應該給自己太大壓力，追求好成績，反而要從運動中舒壓。

在香港高壓的環境下工作，有時我們想舒壓，運動便是我希望能讓給他們減壓的空間。

▲ 梁嘉倫希望透過運動，讓大家有一個減壓的空間。（湛斯雅攝）

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