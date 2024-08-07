巴黎奧運｜陳芋汐出身體操世家升讀上海名大學　跳水學霸曬流利英語嚇親全紅嬋

▲ 陳芋汐出身體操世家，她私下更是一名學霸，早前已獲保送上海同儕大學。

【巴黎奧運/國家隊/10米高台跳水/全紅嬋拍檔/陳芋汐/英語】在今屆巴黎奧運中，獲得女子跳水項目一金一銀佳績的陳芋汐，原來出身體操世家，祖父曾為上海體操運動員，父母則從事體操教練及體操副教授，3歲起已進行訓練。而陳芋汐私下更是一名學霸，早前已獲保送上海名校同儕大學，成為國家隊泳手覃海洋的師妹，她本人亦說得一口流利英語，能流利接受外國傳媒採訪。如此「文武雙全」，令她吸引不少粉絲支持。

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奧運跳水陳芋汐｜3歲起學體操 父親任教練

陳芋汐出身於上海體育世家，祖父陳新熙是上海市前體操運動員，父親陳健是上海青少年體育學校的體操教練，而母親則在上海體育學院擔任體操教研室副教授。

自3歲起，陳芋汐開始練習體操，到了幼稚園高班約6歲時，被啟蒙教練金曉峰看中，發現她特別靈巧，是一個跳水的「苗子」。而且陳的反應速度、理解力很好，跟她溝通有互動性，可見她大腦反應靈敏。

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奧運跳水陳芋汐｜由體操轉玩跳水之路

雖然陳芋汐小時候身體較弱，但金曉峰形容，從未看過一個身體如此弱的孩子，還能夠練得這麼好。「小的時候，差不多半年的時間，只能練一星期，然後就兩三星期休息康復，真正下水可能也沒多少天。她的訓練量少到極致，但是質素高到極致。」

陳芋汐由體操轉去跳水的伯樂是中國首位跳水世界冠軍史美琴。史美琴第一次見到陳芋汐是在在平衡木上，發覺她的身體條件不錯，便開始游說陳父把陳芋汐轉學跳水。經過多次游說後，最終打動了陳芋汐的父母。芋汐要先學游泳，但她非常怕水，且身體素質一般，起初經常生病。

為鼓勵陳芋汐，史美琴帶來了陳芋汐的偶像吳敏霞和火亮，陳芋汐見到偶像看自己訓練，馬上動力十足。史美琴根據她的身體條件進行特殊規劃，加上陳芋汐的堅持及父母的支援，成就了陳芋汐跳水之路。

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奧運跳水陳芋汐｜學霸用流利英文接受訪問

陳芋汐在訓練之外，也沒有放鬆對學業的追求，不少網友評價她是「學霸」，英文訪問對答十分流暢，源於她對學習有所要求。以往在訓練時，到了休息時間，她卻堅持完成學習。加上教練曾建議「往後出國比賽需要英語溝通」，故此每逢訓練的空檔時間，她也會主動學習。她平日喜愛閱讀，做練習題，對數學頗有興趣，保持對學習的熱愛。

今年1月，陳芋汐更被保送上海同濟大學，開展新的學習新涯。上海同濟大學是許多體育名將選擇入讀的學府，包括國家隊蛙王覃海洋，曾在倫敦奧運200米蝶泳金牌的焦劉津亦畢業於同濟大學。

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