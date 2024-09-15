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香港小姐2024丨最後15強佳麗名單　一文盡睇年齡身高三圍學歷詳細資料

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《香港小姐競選2024》15強佳麗。（陳慧安 攝）

【香港小姐2024 / 香港小姐 / 港姐】年度選美盛事《香港小姐競選2024》將於9月15日在TVB將軍澳電視城舉行，15強佳麗分別為：陳紫佟、倪樂琳、王汛文、謝淑怡、莊曉婷、李曼思、秦冀雯、盧凱怡、陳甜甜、吳芷靖、梁嘉瑩、鍾翠詩、程姜月、楊梓瑤、俞可程。

今屆港姐年齡最細是18歲的陳紫佟，至於年齡最長是3位26歲的佳麗分別為李曼思、謝淑怡、俞可程。

身材方面，8號盧凱怡上圍最驕人有35吋半，至於7號秦冀雯及11號梁嘉莹下圍最勁達36吋。至於最高是楊梓瑤，其身高達179cm，至於最嬌小是身高157cm的李曼思。

香港小姐2024丨葉蒨文與潛質新秀密鑼緊鼓綵排　莎莉因黃洛妍睇晒成輯《聲夢傳奇2》

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