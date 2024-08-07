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巴黎奧運｜香港跆拳道征戰奧運第一人　盧蔚豐搏盡無悔堅負使命：為10萬人而戰

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港跆拳道第一人歷史性出戰奧運，盧蔚豐肩背香港10多萬跆拳道愛好者使命。

【巴黎奧運/盧蔚豐/香港跆拳道/跆拳道68公斤以下級】2000年悉尼奧運會正式將跆拳道列入比賽項目，歷經24年，盧蔚豐終代表香港跆拳道首次打入奧運，出戰明日（8日）舉行的68公斤以下級別項目。成為跆拳道第一人，他背負使命感，將壓力化為動力，望能發揮最好的表現。

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盧蔚豐｜奧運入場劵失而復得 成香港第一人

盧蔚豐的奧運之路並不容易，3月中的亞洲奧運資格賽，68公斤以下級四強，盧蔚豐對戰代表難民隊參賽的阿巴斯，在最後一關領先的情況下被判落敗。原以為無緣登上奧運賽場，不過後來因對手不符合資格代表難民隊，令盧蔚豐失而復得，補上席位，成為香港首個打入奧運跆拳道場的運動員，一圓奧運夢。

知道自己取得資格當刻我既興奮又緊張。始終奧運是世上最大的體育競技場，自己第一次踏上這個競技場有些緊張。

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盧蔚豐｜「搏盡無悔」參戰 爭奪獎牌

對於接下來的比賽，他表示會全力以赴，又指自己作為香港第一人，今次奧運是背負著香港10多萬跆拳道愛好者去打比賽。肩負使命的他會「搏盡無悔」，將壓力化為動力，爭取奪得獎牌，「比賽我覺得要搏盡，你肯努力，未必有機會參加（奧運），但如果不努力練習就一定不會成功。」

盧蔚豐將於8月8日，出戰男子68公斤級資格賽，與難民代表團的Yahya AL GHOTANY（葉海亞·阿爾·戈坦妮）爭奪16強席位。

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