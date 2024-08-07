  • 33°C
香港時間 : 202487日 (三) 15:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭中基事件丨Ronald被指前言不對後語　鄭中基與阿Sa離婚後和余思敏奉女成婚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄭中基的帖文被指前言不對後語！

【鄭中基/余思敏/何慶湘/蔡卓妍】鄭中基（Ronald）昨日（8月6日）突然撰長文自爆患抑鬱症兼酗酒，當中提及「好短嘅婚姻，令到我好唔開心」，就是跟阿Sa蔡卓妍的一段四年婚姻。

不過回帶2010年，鄭中基跟蔡卓妍官宣離婚記招上，Ronald的一番話證明了他前言不對後語。

鄭中基長文未交代前經理人有何道德問題　何慶湘被網民圍攻到今零回應

鄭中基近日是非纏身！

鄭中基事件丨與阿Sa拍戲撻著

鄭中基跟阿Sa於2004年因拍電影《追擊8月15》而撻著，直至09年才公開認愛，翌年更爆出他們秘密結婚，2010年3月，鄭中基跟阿Sa齊齊現身記招交代事件。

記招上鄭中基先行發言，他透露2006年做出一個很開心的決定，並於雙方家長支持下，在美國洛杉磯跟阿sa註冊結婚。

點擊圖片放大
+6
+5

鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程

鄭中基事件丨隱婚4年生活開心

當年鄭中基表示因了解而分開，但稱兩人生活開心。他說︰「喺結婚呢幾年，我哋生活非常之開心，呢段時間大家共同成長，對彼此對方更加深入了解，發覺分手係對大家日後係比較好啲嘅，所以最近我哋同大家宣布我哋分手，係好理性之下做出呢個決定，呢個決定亦係一個事實。」

鄭中基強調沒有第三者介入婚姻：「我再強調一次，我哋嘅分開係冇涉及任何第三者，亦冇涉及一切外間所傳嘅失實嘅報道。我相信離婚亦係大家將會追問嘅問題，呢件事已經處理緊，而所有法律程序要做嘅嘢，我哋唔能夠成為夫妻，但的確有過一段好開心嘅時間……」

點擊圖片放大
+7
+6

志雲爆料｜爆鄭中基太太余思敏不滿何慶湘　陳志雲：對佢兩個啲關係唔高興

鄭中基事件丨阿Sa當場捉姦

鄭中基於2010年3月宣布和阿Sa正辦理離婚，2011年7月就爆出跟余思敏（Sammie）奉女成婚，同年10月鄭中基榮升爸爸，由離婚至榮升爸爸，只是一年多的時間。

2022年，阿Sa曾於內地綜藝節目《遲到的戀人》罕談感情事，並自爆剛入行初期遇過男友出軌經歷：「那時候有一個男朋友，阿嬌也認識。然後有一天，我打電話給我那個男朋友，打了很久都沒接。結果晚上阿嬌就說那個男生現在跟另一個女生在約會，然後我說：『 真的嗎？』她就帶我去了，然後門一打開，我就看到那時候的男朋友跟一個女生在一起。」不少網民推測阿Sa所指是前夫鄭中基。

最新影片推介：

靚太安樂窩
在職媽媽好幫手！三菱電機日本製六門變頻環保雪櫃保鮮強勁，滿足家人不同需要！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

鄭中基曾因飛機醉酒鬧事形象插水　當年與阿Sa同日宣布結婚及離婚
16:35 2024/08/06
鄭中基曾因飛機醉酒鬧事形象插水　當年與阿Sa同日宣布結婚及離婚
鄭中基長文未交代前經理人有何道德問題　何慶湘被網民圍攻到今零回應
18:42 2024/08/06
鄭中基長文未交代前經理人有何道德問題　何慶湘被網民圍攻到今零回應
志雲爆料｜爆鄭中基太太余思敏不滿何慶湘　陳志雲：對佢兩個啲關係唔高興
10:06 2024/08/06
志雲爆料｜爆鄭中基太太余思敏不滿何慶湘　陳志雲：對佢兩個啲關係唔高興

你可能感興趣

鄭中基曾因飛機醉酒鬧事形象插水　當年與阿Sa同日宣布結婚及離婚
16:35 2024/08/06
鄭中基曾因飛機醉酒鬧事形象插水　當年與阿Sa同日宣布結婚及離婚
鄭中基長文未交代前經理人有何道德問題　何慶湘被網民圍攻到今零回應
18:42 2024/08/06
鄭中基長文未交代前經理人有何道德問題　何慶湘被網民圍攻到今零回應
志雲爆料｜爆鄭中基太太余思敏不滿何慶湘　陳志雲：對佢兩個啲關係唔高興
10:06 2024/08/06
志雲爆料｜爆鄭中基太太余思敏不滿何慶湘　陳志雲：對佢兩個啲關係唔高興
鄭中基 余思敏 娛樂人物職業 歌手 網絡熱話 離婚 蔡卓妍 抑鬱症 酗酒

最高瀏覽

升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡