鄭中基事件丨Ronald被指前言不對後語　鄭中基與阿Sa離婚後和余思敏奉女成婚

▲ 鄭中基的帖文被指前言不對後語！

【鄭中基/余思敏/何慶湘/蔡卓妍】鄭中基（Ronald）昨日（8月6日）突然撰長文自爆患抑鬱症兼酗酒，當中提及「好短嘅婚姻，令到我好唔開心」，就是跟阿Sa蔡卓妍的一段四年婚姻。

不過回帶2010年，鄭中基跟蔡卓妍官宣離婚記招上，Ronald的一番話證明了他前言不對後語。

鄭中基長文未交代前經理人有何道德問題 何慶湘被網民圍攻到今零回應

▲ 鄭中基近日是非纏身！

鄭中基事件丨與阿Sa拍戲撻著

鄭中基跟阿Sa於2004年因拍電影《追擊8月15》而撻著，直至09年才公開認愛，翌年更爆出他們秘密結婚，2010年3月，鄭中基跟阿Sa齊齊現身記招交代事件。

記招上鄭中基先行發言，他透露2006年做出一個很開心的決定，並於雙方家長支持下，在美國洛杉磯跟阿sa註冊結婚。

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鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲 余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程

鄭中基事件丨隱婚4年生活開心

當年鄭中基表示因了解而分開，但稱兩人生活開心。他說︰「喺結婚呢幾年，我哋生活非常之開心，呢段時間大家共同成長，對彼此對方更加深入了解，發覺分手係對大家日後係比較好啲嘅，所以最近我哋同大家宣布我哋分手，係好理性之下做出呢個決定，呢個決定亦係一個事實。」

鄭中基強調沒有第三者介入婚姻：「我再強調一次，我哋嘅分開係冇涉及任何第三者，亦冇涉及一切外間所傳嘅失實嘅報道。我相信離婚亦係大家將會追問嘅問題，呢件事已經處理緊，而所有法律程序要做嘅嘢，我哋唔能夠成為夫妻，但的確有過一段好開心嘅時間……」

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鄭中基事件丨阿Sa當場捉姦

鄭中基於2010年3月宣布和阿Sa正辦理離婚，2011年7月就爆出跟余思敏（Sammie）奉女成婚，同年10月鄭中基榮升爸爸，由離婚至榮升爸爸，只是一年多的時間。

2022年，阿Sa曾於內地綜藝節目《遲到的戀人》罕談感情事，並自爆剛入行初期遇過男友出軌經歷：「那時候有一個男朋友，阿嬌也認識。然後有一天，我打電話給我那個男朋友，打了很久都沒接。結果晚上阿嬌就說那個男生現在跟另一個女生在約會，然後我說：『 真的嗎？』她就帶我去了，然後門一打開，我就看到那時候的男朋友跟一個女生在一起。」不少網民推測阿Sa所指是前夫鄭中基。

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