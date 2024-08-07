網絡熱話︱新加坡遊客食車仔麵　胃痛狂嘔3度入院揭食物中毒　店家留言慰問辣㷫網民

【食物中毒／車仔麵／腸胃炎／遊客／香港／西營盤】去旅行品嚐當地美食一定是必備行程，但如果吃錯食物導致食物中毒，實在非常掃興！日前一名新加坡旅客與朋友一同來港旅遊，慕名吃過一間馳名的車仔麵店後，竟然食物中毒3度入院求醫，最終更埋單5位數醫藥費，非常肉赤和失望。店家親自留言慰問，豈料一秒惹來網民公憤！

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該名居英新加坡旅客在網上分享，日前與朋友結伴首次訪港，兩人亦非常享受整趟旅程。為了不要錯過任何一個景點，他們從小紅書上看到不少人推薦一間地道港式車仔麵店，故打算去嚐嚐港式風味。

食物中毒的惡夢就開始了！

男事主指，那天吃完車仔麵2小時後回到酒店，開始出現胃脹、頭痛、四肢痠痛和嘔吐等症狀。同行的友人更出現腹瀉、劇烈胃痛等嚴重不適。他們人生路不熟，在小紅書上做了資料搜集，當晚決定到私立醫院求醫。經醫生診斷後，初步懷疑是他們是急性腸胃炎，因吃了不乾淨的食物所致，兩人拿藥後無需留院。兩人當晚返回酒店吃藥休息後仍無好轉，翌日再次到醫院求診，吃了抗生素後仍無幫助，朋友仍是嘔瀉不斷，故此第3次到醫院求醫，遂安排住院。

經過一輪化驗結果後，證實朋友感染諾如病毒，估計是因為「車仔麵裡面的肉類加熱時間不夠長」所致。最終男事主與朋友一共花了2萬多港元在港看醫生和住院。男事主對這趟旅行大失所望，亦勸世要慎選餐廳。

這次經歷真的讓我們的香港旅行體驗大打折扣。希望大家在選擇餐廳是一定要多加小心，避免悲劇重演。

據悉，這間車仔麵店非常馳名，深得不少明星歡迎猶如「名人飯堂」，曾多次上飲食節目被推介是民間美食，藝人林盛斌（Bob）和佘詩曼更是店鋪常客。故此，有不少旅客慕名而來，亦有不少人在小紅書力推為「來港必試餐廳」。

明星效應吹捧 網民嘲：吹大咗！

帖文下有不少港人留言，指這間麵店的食物「味道普通，味精多」，在名人效應下吹捧得有點言過於實，「光頭Bob吹大咗」。有網民提議事主向食環署投訴，惟事主指自己人生路不熟，因為身體不適所以作罷。隨後，該店家更親自在事主帖文下留言：「希望各（閣）下盡快康復」，立刻惹來網民公憤。不少網民指責店家食物出了問題但未有道歉或賠償，欠缺誠意、不負責任。

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諾如病毒可致急性腸胃炎

根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。

人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

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治理方法

只要為患者補充足夠水分，並提供輔助性治療，一般可於1至3天內自行痊癒。抗生素對此病並無療效。

6大食物類別易致食物中毒

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁中表示，通常細菌性食品中毒原因來自於生鮮海產、貝殼類、肉製品、蛋製品、乳製品、飯盒及生菜沙律、澱粉類製品、低酸性罐頭食品、香腸及火腿等肉類加工品等。這些食物都會容易滋生不同細毒、病毒、天然毒或化學物質，而導致食物中毒。

高敏敏補充，常造成食物中毒的主要物質包括：

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細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等

病毒：例如諾如病毒

天然毒：如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等

化學物質：如農藥、重金屬、非合法使用之化合物等

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