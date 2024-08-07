巴黎奧運︱匈牙利劍擊女神人氣急升　蘇克絲脫下面罩驚豔全場【多圖】

▲ 蘇克絲被形容為「最美的奧運選手」！

【巴黎奧運/奧運/劍撃/劍撃美女/劍撃女神/匈牙利/運動員】在看奧運賽事期間，大家關注選手表現的同時，相信也少不了「分心」留意他們的顏值、身材，有一位匈牙利的女運動員就被形容為「最美的奧運選手」，絕對值得大家細看！

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巴黎奧運丨劍擊女神顏值高

現年21歲的匈牙利劍擊手蘇克絲（Luca Szűcs）在個人佩劍賽擊敗保加利亞、意大利的對手，惜在準決賽中落敗。不過，她就赢得了網民的喜愛與關注，是另類的收穫吧！

蘇克絲的IG現時有8萬多名粉絲，也明顯有上升的趨勢，其IG內有不少訓練照，也有日常小性感的靚相，甚為「有睇頭」！

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