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巴黎奧運︱匈牙利劍擊女神人氣急升　蘇克絲脫下面罩驚豔全場【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

蘇克絲被形容為「最美的奧運選手」！

【巴黎奧運/奧運/劍撃/劍撃美女/劍撃女神/匈牙利/運動員】在看奧運賽事期間，大家關注選手表現的同時，相信也少不了「分心」留意他們的顏值、身材，有一位匈牙利的女運動員就被形容為「最美的奧運選手」，絕對值得大家細看！

巴黎奧運｜奧運金牌得主被「抽水」逐格睇？　原來全紅嬋與TVB奧運記者有關係

巴黎奧運丨劍擊女神顏值高

現年21歲的匈牙利劍擊手蘇克絲（Luca Szűcs）在個人佩劍賽擊敗保加利亞、意大利的對手，惜在準決賽中落敗。不過，她就赢得了網民的喜愛與關注，是另類的收穫吧！

蘇克絲的IG現時有8萬多名粉絲，也明顯有上升的趨勢，其IG內有不少訓練照，也有日常小性感的靚相，甚為「有睇頭」！

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