青年創科比賽丨香港學生科學比賽2024結束　迦密主恩中學以防長者墜電話騙局裝置奪高中組冠軍

▲ 由香港青年協會、教育局及香港科學館合辦的「香港學生科學比賽2024」早前舉行決賽暨頒獎禮，吸引逾200支本地頂尖隊伍提交作品。(有關機構提供)

由香港青年協會、教育局及香港科學館合辦的「香港學生科學比賽2024」早前舉行決賽暨頒獎禮，吸引逾200支本地頂尖隊伍提交作品。今年比賽以「生活啟發創意 · 科學實踐創新」為主題，嚴格甄選下四支冠軍隊伍脫穎而出，勇奪學界最高殊榮，包括初中組的天主教培聖中學以協助行動不便的長者穿脫褲子的裝置，亦有高中組的迦密主恩中學慎防長者誤墜電話騙局的裝置，雙雙奪取發明品項目冠軍。

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香港學生科學比賽作為年度學界最大型的STEAM教育活動之一，今年比賽以「生活啟發創意 · 科學實踐創新」為主題，「可持續發展」為副題，鼓勵學生勇於探索科學及科技，以創意思維推動社會創新發展。今屆成功吸引超過200支本地頂尖隊伍提交作品。在嚴格甄選下，4支冠軍隊伍脫穎而出，勇奪學界最高殊榮。

初中組(發明品)冠軍由天主教培聖中學的隊伍以『「除除」善友』奪得，作品利用簡單機械裝置，幫助行動不便的長者能夠自行穿脫褲子，減少長者受傷的機會，同時守護他們的自尊心與尊嚴。

而協恩中學隊伍則以『「酪」在其裝』贏得初中組(研究項目)冠軍，團隊透過實驗研究出酪梨種子能夠成為脫氧劑，同時亦可製成一個天然包裝膜，為食品保鮮提供一個更天然的選擇。

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高中組方面，迦密主恩中學團隊發明的『「耆」逢敵「守」』，有見長者容易遇上電話騙案，發明裝置可實時把電話聲音轉換成文字，並透過內置關鍵字進行校對，如過程中發現潛在騙案，裝置將發出圖像警報，同時亦會向長者家人發送 Whatsapp 及電子郵件提示，以防止長者受騙，奪得高中組(發明品)冠軍。

伊利沙伯中學舊生會中學的隊伍發現大麥蟲能攝食塑膠，透過研究分析大麥蟲對於不同塑膠的消化能力，以尋求生物降解塑膠的可能性，最終憑「蟲仔的塑膠盛宴」成為高中組(研究項目)冠軍。

香港青年協會總幹事徐小曼致辭時表示，十分欣賞參賽學生運用科學和創科知識解決社會難題。她認為：「學生日後在創科或其他領域發展，都應該具備同理心，並了解他人的處境，期望學生能保持熱心，同時保持對學習科學的熱情，相信學生的努力和創造力將會為社會帶來改變。」

所有得獎隊伍將於9月21日(六)於香港科學館舉辦得獎作品展展出，得獎隊伍稍後亦會參與本地或海外專業培訓和考察活動，並代表香港參與國際科學比賽，與海外青年人才交流。

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