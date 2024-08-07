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巴黎奧運｜兩代跳水女王傳承　「最美教練」陳若琳曾摘奧運5金　全力助全紅嬋封神之路

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【巴黎奧運／陳若琳/最美教練/奧運金牌選手/身世/父母離異/遺棄/跳水／奪金／全紅嬋／金牌／運動／】17歲全紅嬋於香港時間昨晚（6日）出戰巴黎奧運跳水女子10米台決賽，擊敗隊友陳芋汐成功衛冕金牌，成為中國最年輕「奧運三金王」。年紀輕輕獲得如此成就，除了全紅嬋本身天賦及努力外，全紅嬋背後的教練同樣功不可沒，但原來這位教練亦一樣大有來頭，退役前同樣為跳水運動員的陳若琳，過去曾於多屆奧運會賽事上取得5金成績，過去被譽為跳水天才，現今成為教練後則全力支持全紅嬋，近日更被媒體封為「最美教練」。

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綜合內媒及《未來網》報道，全紅嬋於東京奧運以破世界紀錄的驚人成績，摘得了女子單人10米跳台金牌及女子雙人10公尺跳台金牌，當時僅14歲的她自始一舉成名。今年巴黎奧運，全紅嬋再以總分425.6分奪金、打破伏明霞紀錄，以17歲131天成為中國奧運歷史上最年輕的三金王。全紅嬋跳完最後一跳後，上水後向全場鞠躬後便走向教練陳若琳，兩人相擁痛哭。陳若琳則摸著她的臉安撫她，微笑著叫她展露笑容。

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「最美教練」陳若琳曾摘奧運5金

自東京奧運全紅嬋獲得驕人成績後，中國隊3年前邀請了退役名將陳若琳入隊，擔任全紅嬋主管教練。據了解，今年31歲的陳若琳幼時父母離異，遭拋棄後一直由外婆照顧，由於自幼體弱4歲便被送往體校接受訓練。後來又被舅父收養，她14歲開始參加跳水世界盃，15歲便於北京奧運贏得兩面金牌，被譽為跳水天才。

4年後她再於倫敦奧運衛冕了10米台個人及雙人賽冠軍、2016年里約奧運再贏下雙人金牌，成為中國當時最年輕的奧運5金得主，被稱為跳水王者，直到24歲因數十年跳水生涯所積累的傷病已無力繼續，最終決定退役。退役後陳若琳先是擔任裁判，直至東京奧運後便開始執教全紅嬋，被封為「最美教練」。

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因發育影響跳水表現 全紅嬋坦言曾感焦慮

陳若琳表示媒體訪間時曾透露，全紅嬋算是中國出道、直到取得奧運冠軍時間最短的一名運動員，天賦極好，因此接手時亦頗感壓力。

接手執教後，全紅嬋便因發育出現體重上升等等問題，讓陳若琳花費了不少心機為她控制體重及飲食，連全紅嬋亦坦言當時因體重變化而經常感到焦慮，擔心影響表現：

動作愈來愈沉重了也是，覺得沒有那麼輕鬆，然後完成的（水平）很低，沒有以前那麼高了。

相關內容：巴黎奧運｜17歲全紅嬋巴黎奧運再奪金 剖白曾遇「發育期難關」影響跳水成績痛哭

以自身經歷培養全紅嬋

作為過來人，陳若琳非常了解青春期發育對全紅嬋帶來的影響，坦言就如同身上綁着一副沙袋去跳一般，加上平日練習累了又容易感到餓，但「稍微吃一點就會長胖」，因此一直嚴格控制全紅嬋的飲食；每次全紅嬋比賽時，陳若琳都會站在池邊觀察她的表現，在賽後第一時間等待她上水給予她意見或鼓勵。

陳若琳表示，女子跳台項目的運動員淘汰得很快，想做長勝將軍必須付出比別人多一倍的努力，因此她以自己經驗及技術，全力協助全紅嬋面對所有難關，亦為她安排各種體能及力量訓練，而全紅嬋亦非常自律，經常會在訓練時間前一小時到場，自動自覺加操。

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成名太早憂徒弟容易自負

全紅嬋自東京奧運後一舉成名，陳若琳強調另一個關注的便是她的心理變化：「她從甚麼都不是，到一下子拿到了奧運冠軍，所有的關注度、所有的人都在誇她，把她捧到這個位置上，她會覺得自己無敵了。」她坦言自己曾經歷過一樣的時期，亦因此走了許多彎路，因此亦希望可用自己的經歷幫助她，讓她可以少走一些冤枉路。

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