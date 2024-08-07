星二代｜黃澤鋒5歲愛女升K3讀學劵制名幼　影學生相6秒狂轉10個Pose勁可愛

▲ 小黃妃表情好豐富，好有演戲天份！

【星二代/黃澤鋒/小黃妃/屯門名幼/名幼/高齡產婦】藝人黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，婚後一直努力造人，終於在結婚第9年成功懷孕，陳麗麗以52歲成為「超高齡產婦」，並順利誕下女兒黃熙恩（小黃妃），不經不覺小黃妃已經5歲，今年9月升讀K3，進入幼稚園的最後一年。媽媽陳麗麗為囡囡拍下校服學生照，並放上社交網，長大不少的小黃妃仍然非常可愛，於短短6秒片段內狂擺10個Pose，而且每個Pose都表情豐富，相當鬼馬又古靈精怪。

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小黃妃新一輯校服學生相，比港女自拍10式更厲害，當中包括開心、回眸一笑、扮花花、嬲嬲豬、鬼馬、萌爆等表情，非常有條件學爸爸做藝人演戲。難怪網民都大讚小黃妃愈大愈靚女，好可愛。

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星二代︱小黃妃讀區內名幼

小黃妃就讀就讀位於屯門的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，屬學券制的幼稚園，在區內相當熱門，非常受家長歡迎。屯門的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園屬於傳統幼稚園，黃澤鋒夫婦有感女兒性格較為放任，需要受一些管束，所以安排她讀傳統學校。

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星二代︱黃澤鋒夫婦湊女鬥智鬥力

ViuTV節目《不一樣的爸媽》早前訪問黃澤鋒一家時，節目組跟住兩人去接放學，好動的小黃妃展露天真幸福的笑容，會有禮貌地跟主持打招呼。爸媽表示女兒成熟懂事，爸爸黃澤鋒說兩年前媽媽過世，他偷偷走入廚房哭，小黃妃竟走到爸爸跟前安慰他說：「爸爸不要哭，不要傷心，嫲嫲走了」。

黃澤鋒夫婦自知年齡較大才育有女兒，為了要保持身體健康，積極訓練體力、智力來跟女兒相處，直言湊女要「鬥智鬥力」，要學識聰明地跟她交談，也要誘導孩子，並要守住原則，不能「今日的自己打倒昨日的自己」，亦要與時並進才可跟她溝通。

星二代︱黃澤鋒夫婦安排女兒多元發展

黃澤鋒夫妻安排女兒多元發展，本身是游泳教練的黃澤鋒教小黃妃習泳，陳麗麗就負責靜態一面，如教女兒填色等，更曾在親子填色比賽中獲得第三名；而身為泰拳教練的澤鋒和麗麗也讓女兒嘗試學拳。小黃妃更遺傳了黃澤鋒的演藝天分，在故事演講和朗誦比賽中屢獲佳績。

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