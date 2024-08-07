濕疹｜OL工時長休息少濕疹發作　配合治療結痂皮膚變回光滑

▲ 濕熱體質者要留意一件事

上文提到濕疹分三個階段，急性濕疹只有粟米般大的密集小丘疹或水疱，皮膚泛紅，如未能及時醫治，會逐漸演變成亞急性，時間一久反覆發作，會變成慢性濕疹。中醫師指，濕疹是真皮淺層及表皮炎症，只要有耐性配合治療，療效極佳。

註冊中醫師唐文儀表示，濕疹屬於敏感體質，而敏感體質普遍有家族遺傳，鼻敏感、哮喘、濕疹，被稱為「敏感三兄弟」，「好多病人屋企人都有以上敏感，只差在中一樣還是兩樣，病人好多時細細個已經有鼻敏感，長大後才因其他因素，如壓力、飲食、環境而誘發濕疹爆發，臨床不少患者來看病時，已經是全身彌漫性濕疹，痕癢難擋，晚上睡不好，日間工作、讀書自然無精神。」



他表示，不少患者來診時已發病多時，病程時好時壞，令他們極困擾，經把脈辨証後，以針灸、中藥治療，加上病人配合戒口，都可以控制濕疹病情，病人若能堅持診治，泛紅結痂的皮膚都有機會變回光滑。

好像陳小姐本身是公司中層，對上要向上司匯報，又要管理下屬，每星期更要接見客戶，工作非常繁重，遇有天氣轉變休息不足，濕疹便發作，由頭皮到腳全身性泛紅，連耳邊都有脫屑和結痂，經面部及身體針炙，再進食中藥，現時病情已大有進展，面部已皮光肉滑，自信心大大提升。

▲ 註冊中醫師唐文儀博士

唐文儀醫師表示，中醫治療濕疹，要視乎不同病人體質，如疏風、清熱解毒、去濕、清肝、健脾、養血等等，依據病人症狀進行補瀉，止癢安神，調理各臟腑平衡。只要辨證準確，用藥得當，連同針灸，可取得很好療效。

要保持皮膚濕潤

他提醒，當水疱、紅斑、脫屑同時並存，顯示急性濕疹正轉向亞急性濕疹，這時應避免濕敷，以防皮膚乾燥爆裂，容易受細菌感染；反而需要注重潤膚，淋浴時使用溫水或涼水，時間以短為佳，濕疹情況嚴重的最好使用淋浴油，或以清水快洗，再用毛巾印乾身體後盡快使用潤膚油，以保持皮膚滋潤。

另外，濕熱體質的人，皮膚會有紅斑、丘疹、灼熱、水泡或滲液這些濕疹的常見症狀。一般人除了可以看中醫改善，日常也可以用食療，進食清熱化濕的食物，如雪梨、薏米、蓮子、綠豆、赤小豆、黃瓜等。

