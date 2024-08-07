童樂居案｜12名前職員涉及逾百項虐兒罪求情　官斥若不被揭發「班細路日日都俾人打」

▲ 保護兒童會轄下的童樂居。（陳麗娜攝）

童樂居虐兒事件先後34名女職員被控虐兒罪，所有涉案職員早前均已認罪及完成裁決，當中12名被告涉餵兒童食樹葉和不明物體，以及旁觀他人施虐而不作為等，早前承認及經審訊後被裁定涉及共逾百項虐兒等罪成，涉及至少22名3歲以下幼童。12名被告今（7日）於區域法院求情，代表律師提及童樂居的虐兒文化對被告有所影響，法官質疑大部分被告均提及受童樂居文化影響，然而不接受文化可以辭職，而非加劇不良文化。法官斥若案件不被揭發，「我相信班細路日日都俾人打囉」。法官聽取求情後，押後至9月20日判刑。

12名被告趙詠茜（44歲）、卓凱欣（23歲）、黃潔瑩（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李晓儀（25歲）、楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、周靈芝（28歲）、鄧月媛（50歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）及陳信興（57歲），均為童樂居前職員，共被裁定逾百項虐兒等罪成。

趙詠茜早前承認49項虐兒罪；卓凱欣則承認21項虐兒罪；莊嘉宜承認19項虐兒罪；李晓儀承認14項虐兒罪；楊淑儀承認9項虐兒罪；伍家穎承認19項虐兒罪；周靈芝承認9項虐兒罪。



鄧月媛、梁曉彤、梁善儀、黃潔瑩及陳信興則經審訊後，被裁定3項、2項、1項、1項以及1項虐兒罪成。黃另承認5項虐兒罪，以及另經審訊後被裁定4項虐兒罪，以及1項普通襲擊罪成；12名被告共涉及至少144項控罪，牽涉至少22名3歲以下幼童。

代表律師求情指，趙詠茜、卓凱欣及黃潔瑩還押後仍有進修，未有放棄自己，趙事後患抑鬱及有自殺傾向，黃於案發時因甲狀腺症復發，令其情緒較常人不穩。

代表律師另提及童樂居的虐兒文化對趙有所影響，法官質疑，大部分被告均提及受童樂居文化影響，然而文化差亦只是犯案背景，故不接納此求情理由。法官又指，若不接受文化，可以辭職，而非加劇不良文化。法官斥，若案件不被揭發，「我相信班細路日日都俾人打囉」。

代表律師續指，莊嘉宜畢業後加入童樂居，是一張「白紙」。莊會帶幼童外出，「有醜陋的一面，亦有天使的一面」，法官認為難以此形容。

至於其餘被告，她們的代表律師均表示採納書面陳詞，沒有補充，以及表示被告不欲為自己的可恥行為尋找藉口，希望向受害人致歉等。 化表律師，陳信興只面對1項控罪，當中是因不作為致干犯虐兒罪。

法官聽罷陳詞後，先替梁善儀及陳信興索取社會服務令報告，案件押後至9月20日判刑。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】