中秋節2024｜中秋月餅禮盒大檢閱　齊集傳統/清新/雪糕/特色口味

▲ 各式各樣的月餅，任君選擇！

一年容易又中秋，各大品牌和酒店已紛紛推出月餅禮盒，除了傳統口味和熱門的奶黃口味外，不少品牌今年都相繼走清新路線，推出茶香或果香款式，感覺清新而不飽滯，當然少不了創新系列，總有一款適合你口味！

現在為大家盤點不同款式的月餅，當中有不少品牌/酒店提供早鳥優惠。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

DREYER’S®D-COLLECTION™首度推出全新雪糕月餅

DREYER’S®D-COLLECTION™雪糕月餅以別緻可愛的玉兔造型亮相，有士多啤梨、芒果、朱古力及抹茶四款口味選擇，饕客可根據所需購買「小敘輕嚐兩件裝」或「團聚共享四件裝」，送禮或自用皆宜。

雪糕月餅禮盒融入中式燈籠元素，運用鏤空技巧呈現雅緻的通花圖案，寄寓祝福，更添溫馨。

全新雪糕月餅禮盒將於2024年8月12日起在各大便利店及超級市場正式發售：「小敘輕嚐兩件裝」售價為HK$208，包括士多啤梨及芒果口味；「團聚共享四件裝」售價為HK$338，包括士多啤梨、芒果、朱古力及抹茶口味。

即日起至2024年8月22日期間，顧客凡於雀巢eShop或指定場合預訂並購買月餅禮券，可尊享低至57折早鳥優惠。此外，但凡在預購期間購買月餅禮券折扣後滿HK$400，更可免費獲贈DREYER’S® D-COLLECTION™ X CHUMS戶外輕便冰袋摺疊椅換領券一張，讓你和摯愛在今個中秋佳節邊賞月、邊享用雪糕月餅。

雀巢eShopDREYER'S® D-COLLECTION™雪糕月餅禮券購買網址：

https://shop.nestle.com.hk/collections/mooncake

▲ DREYER’S®D-COLLECTION™全新雪糕月餅

Pâtisserie Jane月餅禮盒系列

人氣甜品店Pâtisserie Jane今年隆重呈獻2024中秋月餅禮盒系列，以獨特的光柵動畫紙藝設計，用上高貴優雅的紫藍色禮盒包裝，帶來「茗茶月餅」及「金沙奶黃月餅」兩大選擇。但凡即日起至2024年8月16日於Pâtisserie Jane官方網站（ www.patisseriejane.com ）優先預訂2024中秋月餅禮盒系列，更可尊享88折早鳥優惠。

Pâtisserie Jane 2024中秋月餅禮盒系列送禮自用皆宜 — 「茗茶月餅」禮盒售價為HK$168（早鳥優惠價HK$148），一盒四件，包括伯爵奶黃月餅、茉莉花茶芒果月餅、焙茶果仁月餅及抹茶紅豆月餅四款口味；Pâtisserie Jane「金沙奶黃月餅」禮盒售價為HK$168（早鳥優惠價HK$148），包括一盒四件金沙奶黃月餅口味。

▲ 人氣甜品店Pâtisserie Jane隆重呈獻 2024中秋月餅禮盒系列

BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO 香滑流心奶黃月餅禮盒

為慶祝中秋節，全球首間獲得 LINE FRIENDS 官方正版授權、由澳門葡京人打造及營運的 LINE FRIENDS 主題餐廳 — 「BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO」，今年首度推出「BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO 香滑流心奶黃月餅」禮盒，將於香港地區 7-Eleven 限定發售。

澳門主題餐廳「BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO」自家研發，嚴選頂級鹹蛋黃製作餡料，鹹香的奶黃口感綿密，與奶黃餅皮完美融合，包裹著綿滑而富有顆粒口感的餡料，甜而不膩，每一口都帶來極致的味蕾享受。

禮盒包含四個印有 BROWN（熊大）可愛模樣的香滑流心奶黃月餅，是您打卡、送禮的最佳選擇。

銷售日期: 2024 年 8 月 14 日起

產品價目: 香港 7-Eleven 特別禮遇港幣 $159

▲ “BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO” Creamy Custard Mooncake gift set

Simply Pleasure 與 Smile™️ 《悅月與茶菓》中秋禮悅2024

今年中秋，Simply Pleasure 與 Smile™️以經典養生手工月餅、SP《茶詩》花果調配茗茶、Smile 茶香《微笑曲奇》，創作《悅月與茶菓》中秋禮悅，以一口月餅、一口菓子、一泡茗茶，歡享中秋時光，分享愛．美．喜悅。

▲ Simply Pleasure 與 Smile™️ 《悅月與茶菓》中秋禮悅 2024

青鳥旅行「月耀傾心」系列中秋禮盒

台灣知名灌餡蛋捲品牌青鳥旅行最近推出「月耀傾心」系列中秋禮盒，讓圓月高掛的團圓時光更顯圓滿。秉持品牌獨特美學，今年禮盒設計靈感源自台灣沿海的自然奇觀-「藍眼淚」，揉合藝術筆觸描繪月下歡聚的溫馨景象 。禮盒精選多款品牌的經典人氣灌餡蛋捲口味，當中更包含全新口味「阿里山烏龍蛋捲」，以香醇芳郁的茶香為味蕾帶來清新之感。

為了讓大家及早向摯愛送上中秋祝福，青鳥旅行將由即日起至 8 月 25 日期間驚喜推出「月耀傾心」系列禮盒的早鳥優惠活動 ，現凡於港澳官網購買兩個中秋禮盒 即可尊享獨家 88 折早鳥優惠！另外，若消費滿指定金額更可獲贈品牌經典蛋捲一盒，讓溫暖與感動伴你共渡月圓佳節。

▲ 青鳥旅行_2024月耀傾心中秋禮盒

國金軒「時尚珍品」尊尚月餅系列

米芝蓮推介食府國金軒以匠心打造「時尚珍品」尊尚月餅禮盒系列，全線香港製造，品質非凡，包裝華美，備受品味人士推崇，每年推出均旋即售罄，一盒難求。今年國金軒更別出心裁地為系列研發出全新口味—「福滿星輝燈影禮盒」，以破格的「抹茶茅台酒心迷你月餅」刷新高雅品味的上限；

同時亦續推去年大賣的清新之選「迷你桃山皮月餅」，以及兩款經典無可取代的皇牌口味「雙黃白蓮蓉月餅」和「流心奶皇迷你月餅」；配上以尊貴的紫紺、琥珀兩色為主色調、以滿月的幾何線條為題精心設計的禮盒包裝，時尚優雅，把和美的心意寄託在中秋賀禮之上，為最特別的摯愛親友送上月滿祝福。

由即日起至8月18日，於國金軒及同集團翠亨邨門店以及 Mira eShop 網上商店訂購各款月餅禮盒，即可享低至62折早鳥優惠，特選客戶翠亨貴賓咭、Mira Plus會員及指定中銀信用卡持卡人更尊享低至59折早鳥優惠；優惠組合數量有限，把握時機向摯愛傳遞心意，以非凡品味共享團圓時光。

▲ 國金軒福滿星輝燈影禮盒

香港置地文華東方酒店The Mooncake Bento精緻便攜月餅禮盒

今年酒店再度推出糅合可持續發展理念與低調優雅美感的 The Mooncake Bento 禮盒，一同慶祝團圓中秋佳節。雙層禮盒以粟米纖維混合物料製成，內含 6 個絲滑細膩的迷你奶黃月餅，這些月餅均按照文華東方的食譜，選用優質上乘食材製作。今年的禮盒特意選用了暖和舒適的大地色調，包裹禮盒的束帶上飾有簡約線條與圖案，整體設計現代優雅，體現酒店摩登奢華的時尚魅力。

中秋過後，賓客還可以為月餅盒賦予「第二生命」，將這輕巧便携的禮盒用作多功能食物盒，融入日常生活中。此外，酒店積極提供回收禮盒服務。賓客只需在2024年12月31日或之前將完整雙層月餅盒連同束帶帶回酒店，即可在Amber或SOMM用餐時免費享用由侍酒師精選的一杯香檳或無酒精雞尾酒，以感謝賓客對酒店可持續發展願景的支持。回收的月餅盒將用作客房送餐設備或其他食品儲存用途，確保所有禮盒均能循環再造或再利用。

▲ 香港置地文華東方酒店The Mooncake Bento精緻便攜月餅禮盒

香港東涌世茂喜來登酒店 「月照大嶼」月餅禮盒

香港東涌世茂喜來登酒店於今個中秋節，推出兩款口味的「月照大嶼」月餅禮盒，月照大嶼，如銀漣漪。月餅飄香，喜迎佳節。

在中秋佳節，為親友送上來自大嶼的滋味祝福，可選人氣香滑濃郁的迷你奶黃月餅 (一盒 6 個)，奶黃內餡充滿啖啖牛油香氣，口感豐富綿密，又或清新的迷你草莓乳酪奶黃月餅，豐盈的草莓果蓉散發水果的清新，配搭酸酸甜甜的乳酪，細膩濃郁。今年更推出全新迷你雙囍月餅 (包括迷你奶黃月餅 3 個 及 迷你草莓乳酪奶黃月餅 3個)，讓您一次享用兩款滋味。

▲ 「月照大嶼」月餅禮盒

富豪酒店七款精美雅緻月餅禮盒

中秋節將至，富豪酒店誠意呈獻七款精美雅緻的月餅禮盒，為客人送上最真摰的祝福，多種口味及款式搭配供您選擇。口味包括傳統系列和創新的特色奶黃系列，均是送禮自奉之選。

另外特設四款極品盆菜及多款富豪精選產品，包括招牌醬料、香酥果仁和特色禮盒，讓您與摯愛親朋以滋味共度佳節。即日起至 2024 年 8月31日，經富豪酒店網上商店預訂中秋月餅，即可享低至 7折早鳥優惠！

▲ 富豪酒店精美雅緻月餅禮盒

LUCULLUS龍島中秋節禮盒

中秋佳節將至，眾星伴月聚團圓！LUCULLUS龍島 今年璀璨呈獻五款中秋禮盒系列及三款散裝造型朱古力，每款精緻包裝均印有燙金滿月、星河與月兔圖案，以璀璨的光華見證團團圓圓的甜蜜幸福。是次中秋節系列包括：朗月中秋月餅禮盒、映月中秋月餅禮盒、星河璀璨千層酥及曲奇禮盒、星月玉兔牛油曲奇禮罐及皎月星辰雜錦薄脆曲奇，另有三款中秋限定散裝朱古力，以可愛精巧的造型俘虜你心。金秋佳節送上LUCULLUS龍島 中秋禮盒系列或造型朱古力，品嚐最窩心、體面的祝福，共仰首賞月。

▲ LUCULLUS龍島中秋節禮盒

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】