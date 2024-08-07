巴黎奧運｜全紅嬋陳芋汐是絕世組合亦是最強對手　互相競爭成就更強自己兩人身世竟大有不同？

▲ 「芋嬋配」是絕世組合亦是最強對手，互相競爭成就更强自己，兩人身世竟大有不同？

【巴黎奧運／奧運會／全紅嬋／陳芋汐／女子跳水／家庭背景】巴黎奧運昨日（6日）女子跳水10米台決賽中，中國隊的全紅嬋成功衛冕奪金，而另一位中國隊選手陳芋汐則獲得銀牌。雖然陳芋汐曾多次於世界大賽奪冠，惟在奧運單人賽上一直輸，屈居第二，令不少網友亦為她感到可惜。

最新影片推介：

陳芋汐全紅嬋上演「神仙打架」

在巴黎奧運女子跳水10米台決賽中，陳芋汐與全紅嬋上演「神仙打架」，陳芋汐始終以第2名的身份緊追榜首的全紅嬋，第3輪後將分差縮小到1.6分，不過最後仍以4.9分之差摘銀。對於自己今屆巴黎奧運的表現，陳芋汐評價：

挺好。今天賽前預先制定了一些小目標，基本都完成了，跳出自己的動作了。

而全紅嬋在該決賽中則以425.6分成功衛冕，打破師姐伏明霞紀錄，成為中國奧運史上最年輕的三金王。對於二人的成績，陳芋汐表示非常開心，

這枚金牌被中國代表團拿下了，被我的搭檔、也是好隊友拿下了，我非常開心，也祝賀她。自己可能有一點可惜，因為分差也不大。回去接著努力。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

兩人身世大有不同

陳芋汐2005年9月出生於上海的一個體操世家，3歲時就開始練體操，6歲時進入上海跳水隊，開始跳水生涯。2019年，14歲的陳芋汐入選國家跳水隊。在她的職業生涯中，至今除了一次國内比賽取得第4名以外，其他全部都沒有下過領獎台，同時她也是中國史上首位女子10米跳台世錦賽的三連冠。陳芋汐還是一名學霸，獲得同濟大學取錄外，她曾經接受外媒訪問，以一口流利英語應對。

而全紅嬋於2007年出生在廣東省湛江市麻章鎮的一個普通農村家庭。7歲時，全紅嬋被啟蒙教練陳華明挖掘，開始接受跳水訓練，後來被送到廣東省隊訓練。2021年東京奧運會，她一戰成名，以466.2分打破世界紀錄，奪得2021年東京奧運會跳水女子單人10米跳台金牌。

更多相關報道：巴黎奧運｜10米台決賽衛冕膺中國最年輕奧運三金王 17歲全紅嬋不怕失金：因為有陳芋汐

最佳拍檔亦是最強對手

自從2021年東京奧運會後，陳芋汐和全紅嬋就備受矚目，兩人在國內、國際大賽的女子10米跳台決賽中同場競技了15次，全紅嬋贏下其中的5次，陳芋汐獲得10次冠軍，冠、亞軍從未旁落於他人。

兩人的拍檔默契程度好，動作質量高，堪稱完美。陳芋汐將自己與全紅嬋比作「雙保險」，「（和全紅嬋比賽）更多是一種動力，而不是壓力。無論說是她拿或者我拿（金牌），大家都是在為中國而戰。」

全紅嬋則說：「我們倆從2022年以後就一直配合，共同進步，我們兩個是最好的搭檔。在場上是對手，場下我們是最好的隊友」。她也提到，「哪怕我跳不好，有她（陳芋汐）在後面扛」。

雖然陳芋汐已經是女雙跳水全滿貫，但她還差一枚單人奧運冠軍，才達到單人大滿貫。2021年東京奧運會，全紅嬋原本未夠年齡參賽，但因為東奧推遲一年，全紅嬋早了一個奧運周期爆發，再加上陳芋汐遇發育難關，最終僅獲得女子單人10米跳台亞軍。

回想3年前全紅嬋橫空出世，破紀錄封后，陳芋汐說：「那是一個我已經觸及不到的分數了，可能再去說超越到466，那確實不太可能了，但是同時也是給我一種目標，我會更加地去朝着更高的水準去努力吧。」

2022年在布達佩斯舉行的世錦賽，陳芋汐以0.3分之差擊敗全紅嬋得冠軍。她說：「就是從布達佩斯開始，我才發現我也是有贏的概率嘛，對自己的目標會更加堅定吧。」全紅嬋亦剖白曾遇發育難關，在2023年全國跳水冠軍賽，陳芋汐跳出生涯最佳的457.85分，再次力壓全紅嬋，衛冕成功，全紅嬋亦首次在賽場上哭了出來。

對此，陳芋汐表示，是全紅嬋一直推動她進步，「我也非常感謝小紅（全紅嬋）的出現，不斷激勵我。如果說沒有她出現，我可能現在都跳回390分了吧。」

真的就是無論是從雙人還是從單人上面，雙人當然是想着首先要把同步配好，然後去提高我們倆的整體實力。然後單人的話真的就是不停地（內）卷，我都給自己卷成450分了。我那會兒怎麼敢想啊？我記得2019年採訪的時候，問我世錦賽目標時，我說的是430分。當時怎麼都不太敢想，我能跳到那麼高的分，也是因為她的出現，不斷地督促我去進步。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

天才跳水少女另有第３人

據了解，張家齊、陳芋汐和全紅嬋都是中國女子跳水10米台湧現出來的天才少女，而張家齊成名更早，她比全紅嬋更快成為全國冠軍和世界冠軍。

2017年，張家齊以427.45分奪得全運會單人項目冠軍，還和掌敏潔聯手奪得了雙人項目冠軍。2018年6月6日，張家齊在跳水世界杯奪得女子10米台單人項目冠軍。她在14歲零9天成為世界冠軍，而全紅嬋在東京奧運會奪冠時已經超過14周歲生日4個多月了。

遺憾的是，張家齊沒有克服身體發育關。在東京奧運周期，陳芋汐和全紅嬋先後崛起，在單人項目上，這兩人的水平都超過了走下坡路的張家齊。不過，張家齊還是入選了東京奧運會雙人跳水，並且和陳芋汐合作，順利奪得女子10米台雙人項目跳水奧運冠軍。

但是到了巴黎奧運周期，張家齊的狀態進一步下滑，她的總分難以上410分，甚至不到400分了，而全紅嬋和陳芋汐有時候雙雙破430分，最終張家齊無緣征戰巴黎奧運會。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5