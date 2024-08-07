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猜猜我是誰丨柏安妮入行前溜冰比賽片曝光　息影轉做心理學家

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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柏安妮早年的溜冰比賽片段曝光！

奧運熱潮席捲全球！TVB《猜猜我是誰》為配合奧運，推出一共11集以「運動」為主題的系列。昨日（8月6日）播映的《猜猜我是誰》一集主角是柏安妮（Ann），這位昔日女神入行前是花式溜冰冠軍，有「溜冰王后」的美譽。

屈膝旋轉19圈技驚四座

柏安妮曾於80年代獲得過公開溜冰賽及雙人花式溜冰冠軍等殊榮，亦曾為溜冰比賽擔任評判工作，《猜猜我是誰》就回顧了柏安妮昔日精彩的比賽片段。

節目開首便曝光了Ann昔日在比賽場上的溜冰英姿，雙腿修長兼身形極弗的Ann，不但身手敏捷、溜冰速度極快，屈膝旋轉絕技更是十分高超，竟可連續旋轉19圈！

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自揭學溜冰同貪靚有關？

另外，還有柏安妮及其教練早年接受無綫節目《體育世界》的訪問，受訪時她坦言溜冰訓練頗為刻苦：「朝早要4點就起身訓練，因為嗰時冇人同我爭場，可以練得集中啲。」柏安妮教練黃屏亦大讚Ann甚有紀律：「佢係好聰明，同埋好有紀律。」

9歲首度接觸溜冰的Ann，還透露學溜冰的原因原來與貪靚有關：「我自小就好好動，我嗰時9歲，睇電視見到人溜得咁靚，覺得我可唔可以咁樣呢？」又笑言溜冰與演藝事業有共通點：「因為我哋細個溜冰習慣咗喺咁多人表演做Show，所以冇咁怕醜。」

其實柏安妮當年亦因為「溜冰」，才有機會加入影視圈，事緣Ann在溜冰比賽勝出後，多了曝光率及拍攝了數個廣告；之後她在英國完成學業返港，碰巧有電影公司想找一名會溜冰的女生做主角，因此造就了柏安妮入行。

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轉型任職心理學家

柏安妮入行後的代表作除有電影《咖哩辣椒》、《風塵三俠》外，還是「開心少女組」成員之一。節目又重溫與隊友袁潔瑩、羅明珠和陳加玲的合唱片段，片中四名「開心少女」青春無敵又靚女，引爆網友集體回憶。

柏安妮在1993年拍畢《記得香蕉成熟時》便退出了娛樂圈，與圈外老公結婚並誕下兩女，她重返校園讀書轉型做職業治療師，另外還是一家電子公司Playto的創辦人之一，主力開發電子遊戲，助小童改善專注力不足或過度活躍症（ADHD）。

有感年紀漸長，柏安妮明白體力有限，希望能坐定定與人聊天，故她再進修心理學，現成為一名臨床心理學家，繼續以溝通方式去幫助有需要的人。

而柏安妮的女兒許恩怡（Natalie）今年20歲，接媽媽棒入行當藝人，參演電影《但願人長久》、《爆裂點》等。  

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