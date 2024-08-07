《分期付款愛上你》泰國票房超越《全職乖孫》　女主角Yaya被稱讚媲美《天若有情》吳倩蓮

▲ 《分期付款愛上你》

泰國催淚愛情電影《分期付款愛上你》，由大熱亞洲的泰國BL劇《只因我們天生一對》的男主角Bright (瓦奇拉維特奇瓦雷) 及泰國億萬票房女神Yaya (烏拉薩雅斯帕邦德) 主演。

電影有一種愛情喜劇的浪漫氣氛，同時探討債務的社會問題以及芭堤雅這個多元化城市當中，人們所擁有的掙扎，觀眾得以透過電影看到愛情的瘋狂，以及黑幫裡的純真。

▲ 《分期付款愛上你》

登首日票房冠軍

影片於泰國上映首日票房便力壓《全職乖孫》，榮登首日票房冠軍，更成為當地本年度第5位最高開畫票房的泰國電影。而且《分期付款愛上你》女主角Yaya更被稱讚為媲美經典香港電影《天若有情》中的吳倩蓮。

電影中飾演女主角的Yaya坦言很喜歡這個劇本，尤其故事讓她看到並體驗到前所未見的世界另一面：「電影裡有個前所未見的故事情節，也有相當多黑暗面。我承認是個生活過得很好的人，所以從來沒有接觸過這麼黑暗的事情。當我加入劇組時，我就覺得『原來他們必須經歷這樣的事情嗎？』這對我來說是一次大開眼界的經驗，感受到他們的生活，並不如我們想像中那樣容易。」

▲ 《分期付款愛上你》

男女主角互相欣賞

而Yaya首度跟男神Bright合作並有大量對手戲，她非常佩服Bright亦大讚對方很努力：「Bright是個很努力的人，我真的很佩服他的工作精神，應該沒有人比他更適合這個角色了。觀眾可能會覺得他的角色很壞，但其實卻也相當溫暖，這跟Bright非常匹配。」

首度與Yaya合作的Bright，也大讚對手經驗非常豐富：「跟她合作非常舒服，而且她的演出經驗也非常豐富，給了我很多正能量。」

▲ 《分期付款愛上你》

揭亞洲家庭債務問題

《分期付款愛上你》導演瓦蘇蒂克特皮奇也分享了關於這部電影的構思：「故事前提很清楚，是追債人和欠債人之間的愛情故事。我們要做的功課，是如何透過泰國背景來講述這個故事，以及思考如何讓觀眾對角色產生同理心。這是一部擁有強烈情感的愛情電影。據說一半以上的泰國人都可能債務纏身。我們研究泰國真實生活，甚至調查過我們身邊的人。」

事實上，根據國際金融協會（IIF）在2022年公佈的《世界負債報告書》當中，揭露泰國是亞洲家庭債務與國內生產總值（GDP）比率最高的國家，每3位泰國人當中，就有一位陷入負債問題，泰國家庭債務狀況也愈來愈嚴重。電影除浪漫催淚的愛情故事外，也嘗試透過故事去探討泰國人負債的問題，為電影帶來了不一樣的深度。

▲ 《分期付款愛上你》