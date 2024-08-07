  • 33°C
香港時間 : 202487日 (三) 15:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《分期付款愛上你》泰國票房超越《全職乖孫》　女主角Yaya被稱讚媲美《天若有情》吳倩蓮

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《分期付款愛上你》

泰國催淚愛情電影《分期付款愛上你》，由大熱亞洲的泰國BL劇《只因我們天生一對》的男主角Bright (瓦奇拉維特奇瓦雷) 及泰國億萬票房女神Yaya (烏拉薩雅斯帕邦德) 主演。

電影有一種愛情喜劇的浪漫氣氛，同時探討債務的社會問題以及芭堤雅這個多元化城市當中，人們所擁有的掙扎，觀眾得以透過電影看到愛情的瘋狂，以及黑幫裡的純真。

《分期付款愛上你》

登首日票房冠軍

影片於泰國上映首日票房便力壓《全職乖孫》，榮登首日票房冠軍，更成為當地本年度第5位最高開畫票房的泰國電影。而且《分期付款愛上你》女主角Yaya更被稱讚為媲美經典香港電影《天若有情》中的吳倩蓮。

電影中飾演女主角的Yaya坦言很喜歡這個劇本，尤其故事讓她看到並體驗到前所未見的世界另一面：「電影裡有個前所未見的故事情節，也有相當多黑暗面。我承認是個生活過得很好的人，所以從來沒有接觸過這麼黑暗的事情。當我加入劇組時，我就覺得『原來他們必須經歷這樣的事情嗎？』這對我來說是一次大開眼界的經驗，感受到他們的生活，並不如我們想像中那樣容易。」

《分期付款愛上你》

男女主角互相欣賞

而Yaya首度跟男神Bright合作並有大量對手戲，她非常佩服Bright亦大讚對方很努力：「Bright是個很努力的人，我真的很佩服他的工作精神，應該沒有人比他更適合這個角色了。觀眾可能會覺得他的角色很壞，但其實卻也相當溫暖，這跟Bright非常匹配。」

首度與Yaya合作的Bright，也大讚對手經驗非常豐富：「跟她合作非常舒服，而且她的演出經驗也非常豐富，給了我很多正能量。」

《分期付款愛上你》

揭亞洲家庭債務問題

《分期付款愛上你》導演瓦蘇蒂克特皮奇也分享了關於這部電影的構思：「故事前提很清楚，是追債人和欠債人之間的愛情故事。我們要做的功課，是如何透過泰國背景來講述這個故事，以及思考如何讓觀眾對角色產生同理心。這是一部擁有強烈情感的愛情電影。據說一半以上的泰國人都可能債務纏身。我們研究泰國真實生活，甚至調查過我們身邊的人。」

事實上，根據國際金融協會（IIF）在2022年公佈的《世界負債報告書》當中，揭露泰國是亞洲家庭債務與國內生產總值（GDP）比率最高的國家，每3位泰國人當中，就有一位陷入負債問題，泰國家庭債務狀況也愈來愈嚴重。電影除浪漫催淚的愛情故事外，也嘗試透過故事去探討泰國人負債的問題，為電影帶來了不一樣的深度。

《分期付款愛上你》

相關文章

海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
14:11 2024/07/05
海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
14:30 2024/07/01
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
九龍城寨之圍城丨伍允龍為教育學碩士文武雙全　當年與鍾嘉欣拍拖被大台棒打鴛鴦
10:10 2024/05/06
九龍城寨之圍城丨伍允龍為教育學碩士文武雙全　當年與鍾嘉欣拍拖被大台棒打鴛鴦

你可能感興趣

海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
14:11 2024/07/05
海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
14:30 2024/07/01
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
九龍城寨之圍城丨伍允龍為教育學碩士文武雙全　當年與鍾嘉欣拍拖被大台棒打鴛鴦
10:10 2024/05/06
九龍城寨之圍城丨伍允龍為教育學碩士文武雙全　當年與鍾嘉欣拍拖被大台棒打鴛鴦
電影 泰國

最高瀏覽

升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡