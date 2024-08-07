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MIRROR成員丨陳卓賢演唱會出意外　粉絲被保安用電筒照眼喪失視力

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 52 分鐘前

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Ian粉絲出意外？

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）7月於亞博舉行演唱會，但有觀眾在尾場（7月25日）發生意外。

有指當日有觀眾在欣賞完Ian的演唱會後，遭保安以電筒照射，令到右眼視力受損，至今逾10日右眼仍然未能看東西。

MIRROR成員丨陳卓賢為演唱會積極綵排　Ian呼籲Hellosss帶毛巾拭眼淚

遭保安用電筒照射眼睛

該名觀眾表示在她蹲下綁鞋帶時，有一名穿橙色衣服的男保安員站在她身前，以帶位用的手提電筒照她鞋面，並啟用閃燈模式。

隨後，該名觀眾曾要求保安員暫停該行為，因為被電筒照射到「眼花」，於是向保安員說：「睇唔到點綁？」保安員卻表示「怕她看不到」並繼續照射。

該觀眾指當時感覺到四周已經有人「圍住」，但保安員卻用電筒照射她的眼睛，結果她的眼睛像看完強光一樣「眼前一黑」。該觀眾起來後立即問保安員叫甚麼名字，但對方沒有說話便離開。

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被保安迫離場

由於那刻該觀眾眼睛出問題，故未有趕及拍下保安員的照片，只有拍下其側面，而另一黑色西裝保安就要求她離場。
黑色西裝保安則指「你要投訴就出去投訴」，但可惜不獲回應而且態度強硬。

該觀眾指黑色西裝保安喝令其離場，又趁機叫開之前該名保安員，最後她被眾多名保安迫出場外。她在場外繼續與保安理論，但保安卻指「要鎖門」，禁止她回到場內。

之後，雖然有一位保安主任主動表示會去了解，但可惜到最後也說找不到該名保安，更表示不清楚涉事保安的身份，而他們亦無權查看場館的閉路電視。

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右眼仍喪失視力

該觀眾離開時眼睛仍看不到，故立即前往醫院求醫，醫生建議做視力測試，指其沒有表面傷，惟情況嚴重，需轉介眼科醫院看急症。

醫生指她的右眼視網膜沒受損，眼睛結構正常，但因受遭強光嚴重影響令右眼未能看東西，亦未知何時復元。

該名觀眾聯絡過亞博，亞博亦有回覆指建議她保留就診收據，並表示會安排另一部門作賠償。

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