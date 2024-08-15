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學做小鐵人｜三項鐵人運動鍛煉小朋友耐力　教練鼓勵入港隊前景佳：4歲起玩得

升學教育

撰文： 孔文秀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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小鐵人教練梁嘉倫指三項鐵人港隊資源充足，鼓勵小朋友玩三鐵鍛煉適應力及應變能力，推薦有興趣的兒童去做入隊測試成為港隊運動員。

【強人爸媽／育兒資訊／三項鐵人／梁嘉倫／三項鐵人教練／創業／小鐵人／三項鐵人運動員】2004年雅典奧運會，香港出現首名三項鐵人港隊奧運代表李致和，開始吸引不少人玩三鐵運動。雖然今屆巴黎奧運三項鐵人比賽，港隊代表伍泰龍因賽衣被扯爛而未能完成賽事，卻能引起大眾關注三鐵項目。小鐵人教練梁嘉倫指出，小朋友玩三鐵能鍛煉適應力及應變能力，而且三項鐵人港隊資源充足，有興趣的小朋友可入隊測試，有機會入選成為港隊運動員！

小鐵人教練梁嘉倫鼓勵小朋友玩三鐵鍛煉耐力及適應力。（湛斯雅攝）

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小鐵人教練梁嘉倫｜透過三鐵突破自己

梁嘉倫小學開始運動，專注玩短途游泳，但到中學時期成績開始停滯，「可能自己到了極限」，當時教練介紹他轉玩其他項目，看看有沒有發展空間，「玩一玩之後，即全副心機放到三鐵上。」

玩每項運動都會經歷停滯期，由中學開始接觸三項鐵人的梁嘉倫也不例外，「有時停留在一個年齡組別，發覺成績比較平淡，好像沒有甚麼突破，但三鐵好在運動員過了一個歲數，又會升到不同的年齡組別，比賽距離又會增加，我又可以再挑戰新的距離，就算玩到我60歲，都還可以繼續挑戰下去。」

這亦是我專注玩三項鐵人的原因，就是我還有很多機會可以挑戰自己，我會一直玩三鐵，直到連走也走不動才停。

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梁嘉倫透過三鐵運動不斷突破自己，在家庭方面他亦同樣勇於作出改變，他直言教小鐵人令家庭關係更親密，「為了3個小朋友，我決定自己開公司編排教班時間表，從而多了很多時間陪小朋友，兼顧事業和家庭。」梁嘉倫在2010年考獲教練牌照，起初鐵人總會編排他教小朋友，機緣巧合下發現自己原來很喜歡小朋友，於是便一直教小鐵人，他現時所教的學員年齡由4歲至70歲都有。

學習三項鐵人｜4歲可進行三鐵訓練

不少媽媽都會從小培育幼兒多元發展，梁嘉倫指玩三項鐵人可以鍛煉小朋友學會快速思考的能力，「因為三鐵不是單一項運動，小朋友要游水，上岸後要轉做踩單車和跑步，快速轉換不同運動項目可以令小朋友處理不同判斷，還有訓練他們的適應能力。」

梁嘉倫又指，小朋友4歲起就可以開始進行三項鐵人訓練，滿8歲即可參加香港的小鐵人比賽，地點多數在大尾篤及中環舉行。而梁嘉倫創立的Go Goal Sports提供入門至競賽級三鐵訓練，小童班主要以訓練體適能為主，教4歲至6歲的小孩學會身體協調和聽指令，而8歲兒童就會接受專項的練習。

我都梁嘉倫推薦小鐵人去嘗試做入隊測試成為港隊運動員。（湛斯雅攝）

學習三項鐵人｜小鐵人晉升階梯

想子女成為三鐵港隊成員的話，梁嘉倫表示三項鐵人總會每年都會舉行兩次選拔，以基準測試形式挑選業餘隊伍加入地區訓練隊進行運動員培訓，其後根據階梯測試達標水平逐步晉升，當符合資格就能成為香港代表隊成員。他又認為三項鐵人隊發展完善，例如訓練資源充足，能夠經常安排隊員到外地進行訓練及參加海外比賽。

三鐵總會代表隊的選拔機制令小朋友有很多發展空間，我都推薦小朋友去嘗試做入隊測試成為港隊運動員。

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