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求職展覽丨CTgoodjobs首辦《搵Good Job • 歎Good Life》求職展　提供3萬個不同行業職位空缺

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

CTgoodjobs於本週六首辦《搵Good Job • 歎Good Life》求職展，邀請逾30個本地星級僱主，提供逾20個行業共3萬個職位空缺。

本港一站式求職及職場資訊平台CTgoodjobs，將於本週六(10日)首次舉辦《搵Good Job • 歎Good Life》求職展，邀請逾30個本地星級僱主，提供逾20個行業共3萬個職位空缺，讓求職者尋找最適合自己的工作機會。

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吸引30+本地星級僱主參展  涵蓋多個行業

是次求職展主題為《搵Good Job • 歎Good Life》，目的是協助求職者搵份Good Job、歎好Good Life，實踐Z世代追求的工作與生活平衡(Work-life balance)。是次求職展吸引超過30間本地星級僱主參展，包括恒生銀行、Uniqlo、太古地產、金門建築等，涵蓋20多個行業，提供3萬個職位空缺。

是次求職展吸引超過30間本地星級僱主參展，包括恒生銀行、Uniqlo、太古地產、金門建築等，涵蓋20多個行業，提供3萬個職位空缺。

以Good Life為主題  更集求職、遊戲、挑戰於一身

今次求職展的主題插畫由本地人氣插畫家麥東記(Don Mak)特意設計，他希望能藉這次的合作，傳達人們對工作的理解以及對生活的珍惜，並促使大家探索不同的可能性，勇敢追尋自己的夢想。

現場除有多間本地及國際大企參展外，亦有邀請歌手吳浩康(Deep Ng)、亞洲跳舞冠軍Tsoul以及前香港小姐冠軍陳凱琳(Grace Chan)到場與一眾求職者分享。同場更有GenZ創業家/管理層經驗分享，包括協助尋回行山失蹤的拔萃男書院學生的LifeSparrow，以及香港唯一的共享單車品牌LocoBike。

求職者在搵工之餘，更可以參加職場小遊戲挑戰，於求職展現場設置健身單車，挑戰自我極限贏取豐厚獎品。展覽與本地咖啡店聯乘，免費請求職者喝咖啡，實行「幫你找Good Job，同時歎Good Life」，發掘趣味生活。

CTgoodjobs《搵Good Job • 歎Good Life》求職展

日期：2024年8月10日(六)

時間：上午11時30分

地點：香港九龍尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際UG層

 

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