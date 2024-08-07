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JUPAS｜港大醫科聯招取錄僅53%低於目標　港大：有關承諾較舊

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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港大醫科聯招取錄僅53%低於目標，港大指有關承諾較舊。（陳靜儀攝）

大學聯招（JUPAS）放榜，香港大學今年經聯招取錄155名醫科生，比中大少47人，亦僅佔該科學額53%，已連續9年未達75%目標。港大今日（7日）率多名尖子見記者，表示有關承諾「比較舊」，強調醫學院一向「擇優而錄」，選擇最合適和最優秀的學生。另宣布醫學院首次透過「頂尖運動員入學計劃」（TADAS）取錄的精英運動員，為田徑運動員白凱文。

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港大透過聯招吸納多名尖子，包括4名文憑試狀元，其中3人入讀內外全科醫學，1人選擇工商管理學學士（國際商業及環球管理）。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅指，港大各聯招課程收生成績理想，整體分數連續第5至6年有所提升，錄取同學平均每科近6分，學生整體質素是全港最高；又取錄了48名本地非華語考生，屬八大院校中最多。

對於港大今年循聯招取錄醫科生比率只得53%，未達港大醫學院前院長梁卓偉任內承諾的「75%學額經聯招取錄」，嚴志堅形容有關承諾「比較舊」，過去幾年基本上已按時間和實際情況改變，不設特別限額，「應該冇再有一個咁嘅承諾。」

他強調醫學院一向選擇最合適和最優秀的學生，港大重視學術表現同時，亦鼓勵學生於非學術範疇盡展潛能，近年積極透過不同入學計劃「擇優而錄」，在收生時採取全面綜合評估。他並說現時很多香港學生選擇非文憑試課程，故有較多IB、GCE A-level等學生報讀港大醫科，而校方經嚴格面試考核，發現他們也非常適合。

過去有指為聯招取錄設最低限額，有助基層尖子入讀頂尖學科；嚴志堅稱，明白若社會要進步，當然希望扶持基層，但校方同時間要維持高標準，故無論是聯招或非聯招，只要達標港大都歡迎，「跟是否基層的問題無關，有沒有心去做更重要。」

此外，港大透過「學校直接推薦錄取計劃」（SNDAS），錄取117名文憑試考生。同時分別透過TADAS及「精英運動員推薦計劃」取錄8名頂尖運動員和15名優秀運動員。

其中，港大醫學院首次透過TADAS取錄的精英運動員為拔萃女書院畢業生兼田徑運動員白凱文。她可謂文武雙全，文憑試考獲最佳6科37分，又先後打破100米跨欄香港U18和U20紀錄。她強調有信心兼顧學業和運動「雙軌發展」；並形容運動與健康有緊密關係，惟運動員多接觸物理治療師，較少面對運動醫學專家，故盼多作有關研究，以幫助更多運動員。

透過TADAS錄取醫科生會否設最低文憑試成績門檻？嚴志堅說主要交由醫學院評核學生能否應付課程，評估因素包括考試成績、面試表現等。

至於會否擔心近期校委會風波影響收生，他就未有正面回應，僅稱本地和非本地收生非常滿意，其中非本生佔比料近上限40%，且來自逾60個國家或地區，較去年更多元化，「做到想做到嘅嘢。」

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