死侍與狼人丨基斯伊雲斯再演霹靂火連環爆粗不用貓紙　第三再三送新禮品谷票房

▲ 《死侍與狼人》

港澳上映13日票房衝破3800萬，榮登香港本年度外語片票房No.2 的 Marvel Studios 鉅製《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）上映昂然進入第三週，依然話題不斷。「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），近期接受了外媒《People》的訪問，分享自己客串再扮霹靂火拍攝時的趣事。

基斯是自2007年的《神奇4俠2銀影俠現身》（Fantastic Four：Rise of the Silver Surfer）後，闊別17年在《死侍與狼人》中再扮演霹靂火。

迪士尼成本年首間票房累收30億美元票房電影公司 《死侍與狼人》本港2周票房破3800萬元

基斯伊雲斯不用貓紙

他接受《People》雜誌訪問時表示，這次回歸演出他差不多馬上便答應了。提到片中有連環爆粗場面時，基斯說：「整個拍攝十分有趣，觀看的體驗也超正！在拍攝時賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）問我需不需要用貓紙協助連環爆粗對白，但我已把整段台詞背熟了。通常設計給我的對白都沒這麼瘋癲，所以我特別享受在《死侍與狼人》中連環爆粗的每分每秒。」

Rotten Tomatoes觀眾評分新鮮度96%的《死侍與狼人》，令不少觀眾都二刷三刷，在香港購買第三周 (8月7日至8月13日)《死侍與狼人》戲票1張，可獲贈全新限量玩嘢電腦貼1張。（數量有限，送完即止。）