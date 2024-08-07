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反恐首案｜辯方指仇警不等同殺警　屠龍隊長私自答應配合同謀者團伙

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 20 分鐘前

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（ 資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，被控串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，辯方今（7日）續進行結案陳詞。代表被告張銘裕的大律師指，仇警和殺警是兩回事；屠龍隊長黃振強沒徵詢隊員同意，便對同謀者吳智鴻稱小隊會配合吳一方用槍和炸彈殺警。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

代表被告張銘裕的大律師姚本成陳詞指，控方早前稱陪審團可選擇相信或不信被指是屠龍隊長黃振強的證供，但未有解釋為何應相信黃的部分證供，亦隻字不提黃的謊言。

姚稱，黃承認在計劃前兩天，隊員就12月8日執行哪一個計劃沒有共識，黃亦不肯定計畫前夕有否與隊員提及涉案計劃。姚質疑，黃於12月8日在安全屋時已知悉有炸彈和槍手的位置，但沒有證供指出黃曾向張銘裕解釋計畫。

姚強調，勇武不等於想殺人，仇警和想殺警是兩回事。張銘裕在8月就台灣軍訓事宜與同謀者吳智鴻聯絡時，已表明不想用槍和殺警。至於11月16日西貢「行山」事件，黃同意派隊員「行山」是為了證實吳一方是否吹噓有槍和炸彈。姚指，吳「行山」時沒有交槍給張銘裕，因為知道張不想用槍。

姚引述黃證供指，黃同意在11月17日大鴻輝會議，小隊共識是「人哋用槍人地嘅事」，小隊不會用槍和炸彈。黃亦指他在12月3日才知道涉案殺警計畫，因此會上沒有提及小隊會配合吳一方。黃另供稱開會後翌日與吳見面，黃告訴吳屠龍小隊會配合吳一方，於盤問下黃同意沒有徵詢過隊員。姚質疑，黃刻意對吳隱瞞隊員有共識不會用槍和炸彈，形容隊員被黃「拉落水」。姚亦指，黃承認在泰國旅行時僅向隊員稱會配合吳一方引警察，沒有詳細解釋引的方法，控方主問時更沒問及黃，隊員有否同意配合引警。

姚再指，黃與吳見面時是否代表屠龍成疑。黃不是經過投票當選隊長，其身分沒有認受性，就如李家田稱無人授權黃代表屠龍與吳一方交涉。

就控方指的台灣軍訓，姚指根據證供軍訓沒有懲罰和紀律可言，其中在2小時內跑5,000米的要求更是「躝都躝到」，證人黃振強及彭軍壕均同意參加軍訓沒有附加條件，不代表參加者要參與涉案計畫。姚指張銘裕雖有參加軍訓，但姚指旅程包食宿，參加者可獲津貼，可當是成健身。

對於黃供稱，他在11月25日的三坊會議上提及小隊雖不會親自用槍和炸彈，但會配合吳一方。姚指，黃不肯定張銘裕有否出席會議，黃亦確認在泰國旅行後沒有透過任何方式告知張銘裕12月8日計劃內容和張的角色，張出現在安全屋可以是因為進行平常的示威行動。

聆訊明（8日）續。

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記者：陳曉欣

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