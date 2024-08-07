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巴黎奧運｜滑板女子公園賽3甲母親全是日本人　澳洲金牌選手：我愛日本

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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巴黎奧運女子滑板公園賽的三甲澳日英得主，原來母親同是日本人！

【巴黎奧運/奧運會/奧運金牌/奧運銀牌/奧運銅牌/日本隊/英國隊/澳洲隊/女子滑板公園賽】女子滑板公園賽在協和廣場上演，早已是年青人的天下。決賽8名選手的平均年齡只得16.5歲，3名獎牌得主同樣未成年︰14歲的澳洲選手亞莉莎祖魯（Arisa Trew）和16歲的英國選手施佳布朗（Sky Brown）分別獲得金牌和銅牌，而銀牌得主則由15歲的日本選手開心那（Cocona Hiraki）奪得。雖然大家代表不同國家，但巧合媽媽皆是日本人呢！

巴黎奧運｜2024巴黎奧運田徑賽程一覽　香港隊出賽/直播時間表/焦點賽事【不斷更新】

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3名女子滑板公園賽獎牌得主同樣未成年。（奧委會圖片）

巴黎奧運滑板｜滑板賽是年青人天下

上屆東京奧運，3名獎牌得主四十住櫻、開心那與布朗亦有參賽，可惜上屆冠軍四十住櫻無緣決賽，提早宣告衛冕失敗。開心那、布朗與另外兩名選手則連續兩屆打入決賽。年僅14歲的祖魯動作近乎完美獲得93.18分一舉登頂。隨後依序出場的布朗和開心那都未超越祖魯，開心那以92.63分獲得銀牌，布朗則是以92.31分奪得銅牌。

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巴黎奧運滑板｜金銅選手獲母親取日文漢字名

據日媒報道，頒獎儀式結束後3人被媒體問起，才發現3人的共通點都跟日本有淵源。祖魯的母親是來自岐阜市，名叫愛子，而她也為女兒取了一個日文漢字的名字「愛理沙」。據祖魯的母親表示，女兒從小的運動神經就很發達，從7歲左右開始滑板，她每年會回一次日本，非常喜歡茶漬飯和銅鑼燒等日本食物。

而她也有一個年長1歲的姊姊露比祖魯（Ruby Trew），也在今次賽事中上陣，只是姊姊在預賽只得11名未能晉級。祖魯在賽後表示，自己也沒想過可以贏得金牌。她對自己擁有日本血統感到驕傲：

我媽媽是日本人，所以我愛日本，所有日本的滑板選手也很出色。

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巴黎奧運滑板｜銅牌選手3歲學滑板衝浪

銅牌得主施佳布朗則是出生於宮崎縣，其母親也是日本人，因此也有一個日本名「澄海」，布朗從3歲開始學習滑板和衝浪。在3年前的東京奧運，當時13歲的布朗摘下銅牌，成為英國歷史上最年輕的奧運獎牌得主。

布朗賽後也表示：「真的太好了，祖魯很厲害，心那獲得第2面銀牌，我也有2面銅牌，想不到都是日本人。」15歲來自日本的開心娜，今屆則穿上不扣鈕的白色恤衫，在滑板場上更具型格。

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