時尚速報｜七夕節送禮冧冧愛侶　Dior+Prada+Burberry+Moynat推中國情人節限定

對不少港人而言，2月14日被視為玄門正宗的西方情人節，相反對農曆七月初七的七夕節較為忽略（今年8月10日），但隨著中國消費市場一日千里，加上今年消費市場道不景氣，更激發時裝品牌要捉緊這個中國情人節的黃金商機，一時間以「愛」為主題的商品充斥市面，一於以愛比拼。

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Dior我愛你

有別於其他時裝品牌開宗名義推出七夕系列，Dior反而用上了另一個名字來迎接農曆七月初七，名為Dioramour的限定系列產品飾有 Je vous Adore（我愛你）字句和小紅心圖案，充滿詩意的設計，是對Marc Bohan的歌頌（Marc曾經是史上擔任Dior創意總監時間最長的傳奇設計師，是繼Yves Saint Laurent後的一位，擔任時間超過30年）。

系列裏囊括毛衣、tee、經典的Lady Dior手袋、Dior Book Tote和Lady D-Lite手袋等﹔鞋履方面，由Dway涼鞋、到Walk'n'Dior 運動鞋一一俱備，對一個膠囊系列來說，項目眾多，可說是Dior重鎚出擊之作。

▲ 七夕限量Whiteny手袋，全中國包括香港限量20個。（售價待定/Tom Ford圖片片品牌提供）

Tom Ford愛妻號

Tom Ford引退一手由自己創立的時裝品牌，改由他的得力助手Peter Hawkings接任創作總監一職，但剛傳來當上一季創作總監的Peter離開品牌，而這個七夕限量Whitney手袋可說是他其中的一個告別作，手袋的名字以他的妻子Whitney命名，迷你尺寸鱷魚壓紋Whitney手袋包蓋處有著T形金屬配件，配上可拆卸的金屬肩帶，一次過能滿足斜揹、單肩和手拿等多種風格。

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Prada低調情人

當不少時裝品牌為七夕中國情人節的設計添上典型心形圖案和細節的時候，Prada的七夕系列反而和平常的設計沒有太大分別，絕對不會因為當節日過去而成為棄之可惜的雞肋。

七夕系列包攬男女裝系列，女裝手袋自然成為焦點所在，包括Soft Lux手袋和Prada Arque手袋，而兩款手袋皆可配以彩色掛墜和絲巾等配飾。男裝系列則帶學院風格，例如縫止刺繡章的cardigans和帶光澤的皮背囊等，Miuccia Prada和Raf Simons二人雖以七夕點題，但款式絕對是耐看而不覺過時的作品。

▲ Moynat的七夕系列找來內地前時裝雜誌的造型總監Lucia Liu客席設計。（售價待定/Moyant/圖片品牌提供）

▲ 圖中手袋以紅豆為圖案。（售價待定/Moynat/圖片片品牌提供）

Moynat蝴蝶結的愛意

七夕是中國的傳統節日，因此西方品牌推出七夕系列找來中國設計師合作非常順理成章，擁有百年歷史的法國行李皮具品牌Moynat，於是找來前時裝雜誌的造型總監Lucia Liu客席設計七夕膠囊手袋系列。

手袋以經典的Duo BB手袋為基礎，加入大量皮革製的蝴蝶結、合歡花和紅豆作為本次膠囊系列中傳遞愛意和愉悅的信息。設計上，有別於品牌一直主打的M Collection Monogram式圖案設計，值得留意。

▲ 天鵝印花真絲恤衫。（$12,900 /Burberry/圖片片品牌提供）

▲ 天鵝印花圖案tee。（$4,600/Burberry/圖片片品牌提供）

Burberry天鵝心印心

雖然外電傳來Burberry的業績不似預期般好，但亦無損創作總監Daniel Lee一浪接一浪的宣傳和推出不同的系列，繼本地開設Knight Bar告一段落後，隨即推出七夕系列。系列以英國傳統的天鵝為主，當中天鵝互相依偎的心形圖案呼應繾綣眷侶，象徵愛情與承諾，整個系列以皂白色為主色，淡淡的為大家帶來一絲愛意。

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Sandro童畫傳情意

若果不說該系列是來自七夕系列，相信大家都不知道這一批印上動物圖案的服裝，背後有著傳情的意義，要說的是Sandro找來荷蘭藝術家Rop Van Mierlo攜手推出2024 WILD ANIMALS七夕藝術家聯名系列。

Rop Van Mierlo作品擅長運用兒時所學的濕畫法（wet-on-wet）技術，營造出水彩畫般的效果，並繪製出色彩豐富的動物形象。「不能控制」的動物是他作品中的一個重要元素，源於人類想控制自然的好奇，加上由他的繪畫的圖畫書《Wild Animals》在2011年榮獲荷蘭設計獎，令這個一點都不像慶祝中國情人節的系列有著不一樣的感覺。

▲ Encoeur系列心型戒指。（$3,500/Chloe/圖片片品牌提供）

▲ Iconic手鏈。（$2,900/Chloe/圖片片品牌提供）

Chloe心之飾

今個秋冬是Chloe重要的一年，因為是全新創作總監Chemena Kamali執掌的首個系列，這一位曾在Chloe工作多年的設計師，先後「登出登入」離開和進入品牌多次，如今終成品牌旗手，對她來說有著重大意義。至於她的成績表，輿論一致好評，今次由她首次操刀的七夕首飾系列，大家又看看是否合格。

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產品查詢：Dior（800 969 886）、Burberry（2868 3511）、Chloe（2234 7820）、Moyant（2596 0555）、Prada（2522 2989）、Sandro（2234 7851）、Tom Ford（2234 7802）

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