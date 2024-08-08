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食用安全丨內地酒店廚師落止瀉藥入菜餚恐致血尿癲癇　員工爆料：防食客集體腹瀉

食用安全

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

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【酒店餐廳／酒店餐飲／廚師／違規／慶大黴素／止瀉藥／食用安全】內地酒店驚傳菜餚含止瀉藥！江蘇有酒店廚師為免顧客品嚐美食後肚痛腹瀉，竟然在菜餚中添加大量止瀉藥，所幸有員工揭發違規行為，未有造成任何食安事件；而相關廚師已被逮捕，涉事酒店亦被吊銷牌照及罰款過百萬元。

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酒店廚師違規落止瀉藥入菜

綜合內媒報道，江蘇南通市崇川區市場監督管理局於2023年9日接獲一宗食安舉報，有觀音山花園大酒店員工揭發違規行為，指酒店廚師在菜餚中添加止瀉藥「慶大霉素」（Gentamicin）。同月，執法人員向觀音山花園大酒店進行突擊檢查，發現餐廳廚房的垃圾桶內，有4盒已使用過的慶大霉素注射液，並在主廚辦公室檢獲多達101盒未被使用的注射液；執法人員在現場抽取菜餚樣本進行檢驗，結果發現含有大量慶大霉素成分。

經調查後，該酒店2名廚師自2023年起，為避免顧客品嚐美食後出現腹瀉等食物中毒意外，在「雞汁燴花膠」、「雞汁燴蹄筋」等多款菜式中，以10桌1盒（相當於每桌1支）的標準添加慶大霉素注射液，累積售出添加該藥品的菜餚共1,612份。

2023年11月南通市崇川區檢察院，根據中國《食品安全法》第38條明文規定「生產經營的食品中不得添加藥品」，以涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪逮捕2名涉事廚師。及後於今年2月，對2名廚師進行罰款，均需承擔銷售總額3倍的懲罰性賠償金，約23萬元人民幣（約25萬港元）。

當地法院於今年4月進行審判，2人分別被判有期徒刑2年及1年半，緩刑執行，並罰款共16萬元（約17.4萬港元）；而涉事酒店則被罰款118萬元人民幣（約128萬港元），並吊銷其《食品經營許可證》，涉事酒店和2名酒店經營負責人，以及上述2名涉事廚師均被列入嚴重違法失信名單。

同場加映：

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拆解「慶大黴素」

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）資料，「慶大黴素」是一種胺基醣苷類抗生素，其主要作用是殺死細菌和阻止細菌生長，其注射液則用於治療由細菌引起的某些嚴重感染，例如腦膜炎（大腦和脊髓周圍的膜感染）以及血液、腹部（胃部區域）、肺部、皮膚、骨骼、關節、泌尿道感染等。然而，「慶大黴素」或會造成嚴重負作用如聽力受損、腎臟功能減弱等，故此醫學界只會應用於治療其他藥物可能無效的嚴重細菌感染。

「慶大黴素」常見副作用包括：

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