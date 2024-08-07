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郭富城演唱會丨城城下周二紅館開騷　700小時排練半億打造立體多元舞台

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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郭富城為演唱會綵排。

《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》距離公演日，還有6天，於下周二（8月13日）假紅館舉行。今年是郭富城（Aaron）闊別紅館舞台8年再度登臨紅館，也是Aaron的第9個紅館大型演唱會，同時亦是他踏足紅館第30年，非常值得紀念。

郭富城和其精銳團隊精心籌備這個演唱會接近一年，全新歌單流程，以半億打造立體多元舞台，以最破天荒之重裝投放於制作上，超巨型LED屏幕幾近紅館天花板。

郭富城演唱會丨郭富城落重本《EXIT》MV　忘情拍攝接近20小時盡顯舞台王者實力

郭富城為演唱會綵排。

郭富城演唱會丨700小時地獄式排練

城城及一眾舞者努力苦幹排練了3個多月，近日密集式接近700小時地獄式排練，游走不同舞室作彩排，日前更於元朗片場搭建半模擬舞台作衝刺練習，務求為觀眾呈奉上一場超乎視聽之娛的演唱會，並讓歌迷一同見證他踏足紅館30年這個大日子。

郭富城的演唱會每次都有令人驚嘆的舞台，設計師Fion繼續以破格手法為城城打造精裝舞台，傾力做到一個紅館有五個舞台之視效，今次選取3面台作舞台取向，令視覺特效更嶄新地配合城城的各個章節的歌舞，似魔幻球般變化，務求令在場不同座段的觀眾也可以觀賞到嘆為觀止的舞台變化，一起沉浸其中。

城城更大讚今次舞台非常立體且具藝術感又多功能，他希望能令各座段的觀眾都看得開心，可以和大家多方位互動。

郭富城演唱會丨Aaron自爆《舞林密碼》負傷頂硬上演出　歌神許冠傑驚喜打氣　

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郭富城演唱會丨阿叔再出手設計舞衣

今次再邀得美術大師張叔平為城城打造舞衣，阿叔的設計集時尚、亮麗、品味、型格於一身，每一件都有標誌性的心思，似一件藝術品，非常令人期待。

城城表示：「連月來的排練是一件刻苦但快樂的事，大家為做好今次的演唱會而一致地全情投入！我也很期待穿上阿叔打造的舞衣來表演，期待大家來分享我這個ICONIC之約，可以發現一個不一樣的郭富城！」

距離公演日還6天，舞台搭建如箭在弦，城城和舞者完成片廠的排練，再走進紅館排練室作終極練習，舞蹈總監Sunny Wong及Kinjaz兩位老師也作細緻整合，令舞蹈效果更亮眼。

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