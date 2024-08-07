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宅男女神丨陳瀅歐遊心情靚爆大解放　著比堅尼晒修身成果超養眼【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

女神陳瀅派水著福利！

陳瀅（Jeannie）派福利！陳瀅早前與好友結伴赴希臘旅行，人在異地的她相當開心，身穿比堅尼出海大玩特玩，美人配靚景之外，其身材也是亮點，Jeannie在修身方面有明顯的進度！

執法者們丨 馬國明驚拍激情戲　陳瀅對動作戲有興趣想做打女

陳瀅派水著福利

陳瀅穿黑色比堅尼大騷事業線、白滑美腿，從相中所見，她顯然未如過往般有「肉地」，難怪會大方派泳照福利！

好姊妹JW（王灝兒）、王敏奕留言大讚，網民就留言：「成個人瘦晒」、「身材越嚟越Fit」、「索到呢」、「是長腿」。

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陳瀅受佘詩曼影響「搣肉」

陳瀅至所以清減了不少，是與「三屆視后」佘詩曼有關，事關二人在馬來西亞拍攝《家族榮耀之繼承者》時，阿佘就開口提醒她要吃少一點，再加上同劇的陳靜、王敏奕會帶她去做運動，漸漸也令她建立起運動習慣！

豁達的她不受評價所束縛，她曾在TOPick專訪中分享自己的美麗法門，「女生不要給予自己壓力，說要一定要達到某一個標準，我這麼多年也被說要減肥，那是不是瘦才可做一個成功的藝人呢？ 我覺得女生喜歡自己的話，行出來就是美麗。」

她續說：「身體是屬於自己，無法滿足所有人的意見，Be true to yourself是最重要！」  

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