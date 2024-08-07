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巴黎奧運｜港隊乒乓女團16強出局無緣爭牌　總教練李靜仍滿意表現：輸得起先至贏得起

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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港隊乒乓球女子團體賽16強出局，不過總教練李靜就表示仍滿意隊員表現。

【巴黎奧運／乒乓球／乒乓球女子團體賽／港隊／李靜／總教練】巴黎奧運乒乓球女子團體賽周一（5日）舉行，港隊對上瑞典，苦戰5局後最終落敗，在16強出局，無緣爭牌。不過總教練李靜在賽後受訪時就表示，已滿意港隊表現，他作為教練接受賽果，並總結道：「輸得起，最後先贏得起。」

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面對瑞典，港隊雖然在世界排名上佔優，但今次比賽卻意外陷入劣勢。

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第一場比賽由杜凱琹及李皓晴出戰雙打，先輸2局9：11及5：11，之後連勝3局反勝，場數領先1：０。第2場單打，朱成竹打足5局仍不敵「削球手」貝斯唐；第3場杜凱琹在領先2局的情況下被對手追平，至決勝局分數領先下再次被反超，結果輸10：12，令瑞典場數反超2：1。之後第4場單打由朱成竹以3：0局數勝出，成功扳平場數。可惜到最後一場，李皓晴未能適應瑞典主力貝斯唐的削球打法，全場被牽制，最後連輸3局，港隊最終無緣晉級。

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李靜滿意港隊表現

賽後接受訪問時，杜凱琹主動為落敗負起責任：「今場肯定是我的問題，我上陣的一場十分關鍵，但我卻在領先下落敗，是我的責任，我做得不夠好。」而身為「四朝元老」的李皓晴亦坦言遇上面對「削球手」貝絲唐注定是硬仗，但已經盡力：「今日我們三個人奮鬥到最後，可以接受結果。」

總教練李靜再受訪時明言已滿意港隊表現，表示落敗並不等於發揮不好，

競技體育就是有輸有贏，輸得起，最後先至贏得起。

他續指，相信女將們經過今次經驗洗禮後，將會變得更成熟。

更多相關報道：巴黎奧運｜賽前手腕重傷打止痛針上陣　早田希娜奪銅後痛哭：這塊銅牌比金牌更有價值

事實上，李靜如今作為乒乓球港隊的總教練，3年前東京奧運時曾因激動教波引起注意，歷年來亦曾爆出不少金句，被網民戲稱為「奧運界黎明」。

點擊即睇李靜過往金句：

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