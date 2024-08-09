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巴黎奧運｜16歲體操少女成最年輕美國奧運選手　奪女子團體金牌超額完成兒時「我的夢想」

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美國體操新星海茲麗早前在社交平台分享一張圖畫，原來是她小時候所寫下「我的夢想」，提及希望長大後成為一名體操運動員出戰奧運，今年不僅代表美國以體操選手出席奧運場上，更為自己摘下人生中首面金牌。

【巴黎奧運/奧運會/美國女子體操隊/西蒙拜爾斯/比拉絲/Simone Biles/海茲麗里維拉/Hezly Rivera】今屆美國女子體操隊成績亮眼，當中年僅16歲的體操新星海茲麗里維拉（Hezly Rivera）首度參加奧運，更協助國家隊贏得女子團體體操金牌。早前里維拉在社交平台分享一張圖畫，原來是她小時候所寫下「我的夢想」，提及希望長大後成為一名體操運動員出戰奧運，今年她不僅代表美國以體操選手出席奧運場上，更為自己摘下人生中首面金牌。

美國隊勝出女子團體體操項目後，里維拉在社交媒體IG分享數張照片，包括她兒時的寫作、童年參加體操比賽，以及咬著奧運奬牌的獎牌，當然還有與隊友興奮慶祝的照片。

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細想當時她的兒時作文，以「我的夢想」為題，她就寫著：「你好！我是海茲麗。我喜愛做體操。我希望有一天我可以與家人可以參加奧運。體操是我做過最好的運動。雖然很難，但很有趣。」

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奧運女子體操｜美國團體中唯一新人

隊中有多個具年資、經驗的選手，包括美國「體操女王」拜爾斯（Simone Biles）、芝莉絲（Jordan Chiles）、蘇妮莎（Sunisa Lee）、嘉莉（Jade Carey）等體操明星，里維拉是隊中年紀最小、唯一的新人，但在團體賽表現出色，協助國家隊取得金牌。她上月在巴黎奧運開幕前，曾表示「我不敢相信自己成為奧運團隊的一部分，一生以來艱苦的訓練就是為了這一刻」、「我從來沒有想過會發生這種事。」

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奧運女子體操｜5歲學體操 爸爸是英雄

里維拉在5歲時到體育館參加派對時，被教練發掘其體操天分，便建議其父母讓她學習體操。到了10歲，她已非常著迷於奧運，一次又一次地不停翻看2008及2012年的奧運比賽片段。在這奧運冠軍的背後，與她關係親密，是一直以來全程投入支持她的爸爸亨利（Henry）。

他是我的英雄，我的盤石。他永遠推動我做到最好，但亦會在遇到困難時安慰我。」

里維拉與爸爸無所不談，傾訴心事，而爸爸永遠會在她身旁。為了追趕奧運水平，面對艱苦的訓練，她如兒時所言只要感覺對運動有熱情，加上一個無限量愛你的爸爸，奧運之路再苦，也較易行。

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