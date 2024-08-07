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民建聯｜逾200人報「政道」課程　葉文斌︰不理報名者是否建制背景

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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民建聯繼2021年後，再次舉辦政道課程，希望培育治政人才，名額50人，下周四（15日）截止報名。（戴朗希攝）

民建聯繼2021年後，再次舉辦政道課程，希望培育治政人才，名額50人，下周四（15日）截止報名。本身亦有修讀該課程的民建聯副秘書長葉文斌透露，現時有逾200多人報名。他強調，在揀選學員中，不會理會報名人士是否有建制背景，而是作出綜合考慮，包括在面試過程中了解報名人士的學識。

民建聯今日邀請5名舊生與傳媒茶敘，分享心得體會。葉文斌提到，首屆的政道舊生中，5位現為副局長或政治助理；1位港區人大代表；7位立法會議員；22位區議員，當中有人未修讀課程時本身已是政治助理和立法會議員，例如教育局局長政助蕭嘉怡、立法會議員周浩鼎、梁熙等。

政制及內地事務局副局長胡健民認為，課程有助學員認識國情、外交以及經濟等方面的發展趨勢，加上學員背景多元化、客席講者背景顯赫，啟發了他的從政之路，呼籲有志之士踴躍參與。

港區人大代表黃冰芬則指，政道特點是學員來自不同行業及政黨，讓大家可以有更多高水平的思想交流、同時學員可以從擔任嘉賓的高官授課中了解更多關於國家、香港甚至世界的不同形勢，對學員從政或工作上都十分有幫助。

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