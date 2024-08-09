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巴黎奧運丨22歲羽毛球天才少女安洗瑩奧運奪金　控膝傷遭忽視大爆韓國羽協黑幕：很難再效力

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【巴黎奧運／安洗瑩／天才少女／韓國羽協／膝蓋傷患】韓國代表22歲安洗瑩於今屆巴黎奧運的羽毛球女子單打賽事中奪金，不過賽後，她卻罕見地公開炮轟韓國羽協，更直言「以後很難再為國效力！」，並透露賽前自己所受的種種委屈。

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夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

綜合外媒報道，這名年僅22歲的羽毛球新星安洗瑩於完成頒獎後受訪，她明言對韓國國家隊感到失望，尤其不滿多次強迫她帶傷上場比賽:

我的傷勢比想像中嚴重，但國家隊覺得不嚴重！這一瞬間，我產生了很難繼續為國家隊比賽的想法！

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據了解，安洗瑩與韓國國家隊的矛盾白熱化導火線是在於她的腳患。去年杭州亞運過後，安因傷勢（膝蓋肌腱斷裂）導致狀態欠佳，不過卻未有被國家隊職員重視，最後因為誤診及多次被迫負傷上場，令傷勢加劇。她批評腳患遭國家隊職員錯誤評估，因為誤診，令她被迫帶痛作賽數周。而在羽毛球女子單打決賽時，她的右腳亦仍然需要包紮上場。

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同場加映: 巴黎奧運︱日本男排藤井直伸新婚5個月驚揭末期胃癌31歲病逝　戰友承遺願奇蹟打入奧運8強止步

除此之外，安洗瑩亦投訴單打選手的待遇遠遜於雙打選，認為國家隊訓練安排不周，需要改革。

在訓練和治療上，雙打球手往往優先處理。單打球手跟雙打組合不同，需要發展獨特性，訓練系統和教練理應不同，但韓國隊試圖引導單打球手朝向同一方向發展。重量訓練365日不變，技巧訓練也沒與時並進。

對於安洗瑩的爭議言論，韓媒表示已驚動了總統尹錫悅。有消息指，韓國總統府高層人士已下令在奧運會結束後，該國的文化體育觀光部將查明真相，而且指出會聽取兩方的立場，公正處理事件，絕不會袖手旁觀。

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