我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

▲ 梁靖琪願意將最好的東西給兩位囝囝。

人生每一個階段也有不同的角色，由「做女」再變成媽媽的梁靖琪（Toby），接受TOPick節目《我都係爸媽》訪問時，親述生第一胎「吃全餐」，過程接近20個小時，經歷人生最痛，深深體會母愛的偉大，又自言並非完美媽媽，惟會盡力給兩位囝囝最好的東西。

梁靖琪（Toby）於2019年與細8年的老公施雋賢（Jonathan）結婚，婚後先後為他誕下兩位兒子Roman和Rian，一家四口幸福滿瀉。

時間飛逝，轉眼大仔Roman已經4歲半﹑細仔Rian2歲，成為人母後，Toby直認變得定性兼「愛回家」，享受陪伴兩位囝囝，與他們締造美好回憶。

家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好 感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵

生大仔「吃全餐」

回想生產過程，Toby坦言深切地感受到母愛真偉大，並憶述生大仔Roman時要「吃全餐」，歷經了近20個小時的人生最痛，最終成功誕下兒子，點滴盡在心頭。

Toby憶述：「當時凌晨三點，我落床去洗手間見血，就立刻入醫院，早上7 ﹑8點已經很痛和辛苦，之後發現穿了羊水就推我入病房，但直到晚上7點多8點也未生到。」

▲ Toby生大仔過程不容易。（陳慧安 攝）

經歷人生最痛 體會母親的偉大

她自言最初更與老公說不用打無痛分娩，只需要聞笑氣便可：「本身初頭也可以，但之後愈來愈痛，我大叫要打無痛分娩，老公亦信我，因他一直望住那個表，見到升到百幾已經是最高，人生最痛的一點，知道我真的很痛了。」

Toby續說當時醫生一直在其背脊刺了她3 ﹑4 次，惟仍未能成功：「因為我是劇痛，幾秒就成身震，所以醫生一直刺不到個位置。之後，醫生要我起身再刺，但因為他們刺得太多，我已經沒有感覺，根本自然生不到。」

隨後直到晚上再推回病房，她指好友湯盈盈 ﹑鍾麗淇和家人一直在場守候：「那一刻我望着母親說『I love u Mummy』，當看見自己母親就體會到她生我們時的那種痛楚，確實不簡單。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

與老公各自分工

當了母親4年多，Toby凡事親力親為，又直認在體力上照顧兩位兒子十分累，故老公是小朋友的「陪玩專員」，大家各有分工，「我經常對老公說，我自問讀書不是很優秀，但小朋友的人品和性格，我會教導他們，盡力做到做好」。

「我覺得在他們這個年紀，需要花時間心機在其身上，慢慢培養他們的性格品行。」Toby說。

給兒子最好的東西

為了兩位兒子，Toby直認現時較以前節儉，全因她將金錢全放在小朋友身上：「現在賺回來的錢，就是買好些的食物，就如有機或者沒有激素的食物，還有供養他們讀書學習。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

自認不是「虎媽」

不過在香港讀書壓力甚大，很多家長會催谷其子女，望「贏在起跑線上」，對此Toby自認不是「虎媽」，更自爆K2的中文功課對其已有難度：「我中文有限，真的很難，有時我要趁囝囝不在就Google translate。我有時亦會對他說玩個遊戲，我們嘗試Google一下，我就會逼他在我電話寫了出來，聽聽說甚麼，其實是我自己忘記，但我不知這個方法可用多久，真的很難。」

她又指雖然身邊朋友有提醒其要幫小朋友報甚麼班上堂，但她也是聽完就算，完全沒有行動，「我知道讀書是十分重要，但我又未去到好緊張。」

▲ 梁靖琪（陳慧安 攝）

不行動追女

之後，Toby跟主持Kiwi大玩「快問快答」遊戲，當問到她有否想過追女，Toby直言曾有想過，惟不會作出行動：「現在已經很辛苦，因為太嘈了，當時我佗第二胎時個個也說我很像生女兒，但最後出來也是兒子。而且，我家姐追了三個也是男孩子，所以經驗告訴我，我應該沒有這個運。」

父母為最佳學習榜樣

作為父母身教很重要，亦是子女的學習榜樣，在Toby眼中其父母是模範夫妻，因此令她自小對家庭有憧憬，同時很感激他們令其有個快樂的童年。

Toby說：「我母親維繫家人感情很好，我家姐與我的朋友也是好朋友，她維繫到我兩姊妹的感情由小到大也十分好。而且，我們梁家與施家每年的新年和聖誕節，當中20多30人還會一起吃飯，我們很願意抽空將時間留給家人，所以亦因為他們令我的家庭觀念很重。」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

對囝囝說心底話

最後Toby對着鏡頭跟一對兒子Roman和Rian說心底話：「我愛你，我並不是一位完美的母親，但我已盡自己全力去做。」

她再鼓勵兩位兒子要勇於接受挑戰，相信自己的能力，「我經常都對他們說，你覺得自己做到就必定做到，不要讓任何事令你覺得是做不到，所以你們一定得，媽咪愛你。」

父母對子女永遠是無條件的愛，愛就是這麼簡單，相信長大後的Roman和Rian必定能深切地感受到。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5