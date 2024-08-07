JUPAS｜紅十字會學校3名弱能學生獲大學取錄 有學生入讀心理學盼助己助人

▲ 香港紅十字會雅麗珊郡主學校的彭靖家（前排左二）、賴君怡（前排右一）及邱穎宜（前排左一）完成香港中學文憑試。(紅十字會圖片)

JUPAS放榜，多名紅十字會身體弱能學生報考香港中學文憑試，其中兩名學生取得最佳五科25分及一位學生取得最佳五科20分的佳績，分別入讀中大中文系、港大工商管理、以及嶺南大學心理學系 。

其中就讀香港紅十字會雅麗珊郡主學校的彭靖家同學報考七科，獲得最佳五科25分的成績。靖家企業會計與財務概論奪得5**，已獲得香港大學工商管理學學士（會計及財務）／工商管理學學士（會計數據分析）有條件取錄。

靖家患有腦麻痹，影響了他的肌肉控制能力和身體活動功能，需要額外的時間進行書寫、操作學習工具等。最終獲得考評局批准，為他作特別考試安排，令他能夠無懼障礙地順利完成考試。

靖家認為香港是國際金融中心，金融業對本港經濟十分重要，因此對企業會計與財務概論的知識產生濃厚的興趣，而經濟學則可訓練一個人思考如何做合理決策，他希望將知識融會貫通，了解商業運作及個人如何作出最佳財務決策。

另一名考生賴君怡獲得最佳五科25分的成績，中文科更奪得5**。君怡報考了視覺藝術科作為選修科。因患有脊髓肌肉萎縮症，所以在作答時間和畫紙大小上有特別考試安排，獲准在有需要時由一位人員協助使用文具、列印答卷、處理畫具、顏料及移動雙手的置放位置。君怡希望未來能於大學修讀藝術系、中文系或哲學系等相關課程。

至於邱穎宜報考八科，獲得最佳五科20分的成績，當中應用心理學取得「達標並表現優異（II）」，經濟科奪得5。她患有肌肉萎縮症，因四肢無法自如活動，最大的挑戰是在日常生活需要更多時間照顧自己，變相令溫習時間變少。但她因應自己能力設立目標，從而得到動力向前邁進，憑着不懈努力，最後在文憑試中得到理想成績。穎宜對心理學抱有興趣和熱誠，她認為精神健康是重大議題，希望未來以自己的能力幫助有需要的人。

除了上述3人外，紅十字會共有九名同學報讀DSE。會方表示，同學儘管面對不同的身體障礙，都能發揮各自所長。