迪士尼樂園｜多項餐飲住宿、門票及商品優惠　焦點：買門票享總值$183起禮遇

▲ 樂園及酒店三重自助餐禮遇（迪士尼提供）

香港迪士尼樂園度假區再推出多項餐飲住宿、門票及商品優惠，焦點包括買門票，可享總值$183起禮遇。

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樂園及酒店優惠

登入MyDisneyHK帳戶，購買樂園門票，即享指定特別禮品，額外商品及美食折扣優惠券，總值港幣$183起。優惠包括：

1.換領指定特別禮品一份（價值港幣$99起）

2.一張8折優惠券適用於樂園內快餐服務餐廳單一消費惠顧兩份或以上套餐（價值港幣$54起）

3.港幣$10商品折扣優惠券三張（價值港幣$30）而透過MyDisneyHK帳戶預訂酒店住宿，即可免費換領專屬特別禮品。單一宗購物淨交易金額滿港幣$500或以上，更可額外獲贈禮品一份。

預訂樂園門票：適用於即日起至2025年3月31日下午2時59分（香港時間）預訂之人士

預訂酒店住宿：即日起至2025年3月31日下午2時59分（香港時間）預訂及於2024年6月29日至2025年3月31日入住者。

樂園餐飲優惠及推介

魔雪奇緣世界餐飲限時優惠

凡於極光糖果屋（只限餐飲部份）或森林美食站惠顧單一消費滿$150，賓客可以免費換領造型棉花糖一支（夏雪節棉花糖、小白棉花糖或冰巨人棉花糖），數量有限，送完即止。

「夢想家小店」威士忌酒吧

迪士尼探索家度假酒店「夢想家小店」即日起至2024年9月1日增設威士忌酒吧，提供不同款式的威士忌雞尾酒及各類威士忌。

樂園商品優惠及推介

「童話藝坊魔法化妝廳」公主月限時優惠

於2024年9月1日前，在樂園內的「童話藝坊魔法化妝廳」或香港迪士尼樂園酒店的魔法化妝廳參與公主華麗變身體驗城堡系列，可獲港幣$100電子商品禮券一張；而參與皇室系列，可獲港幣$150電子商品禮券一張。按此立刻預訂:https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/book/general-tours[1]experiences/park-bbb-experience?page=widget

Duffy與好友迷你公仔

即日起於香港迪士尼樂園幻想世界商品亭，一罐自由配搭的Duffy與好友迷你公仔玻璃瓶售$259，需要於限時內完成。

「奇妙處處通」會員專享

樂園及酒店三重自助餐禮遇

於即日起至2024年9月30日期間，「奇妙處處通」會員尊享樂園及酒店三重自助餐禮遇，於網上購買套票，即可由樂園食到酒店包括香港迪士尼樂園酒店的翠樂庭餐廳、迪士尼好萊塢酒店的藝彩廚及樂園內的大冒險家餐廳。

與「腦朋友」於會客室見面

即日起至2024年9月1日，所有「奇妙處處通」會員可跟阿樂或阿愁於美國小鎮大街的會客室（市鎮會堂旁）見面。入園後可先領取迪士尼預約卡輪候。