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反起跑線聯盟2丨朱茵氣場強勁小演員自動噤聲　蘇皓兒未Ready做媽咪

娛樂

撰文： TOPICK柴犬出動

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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《反起跑線聯盟2》

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟2》劇情承接上一季，講述樂悠悠七小福一同升上標榜愉快學習的樂天小學，一眾家長本以為終於能鬆一口氣，紛紛為著私人時間大增而雀躍之時，卻因新來任教的冼老師（朱茵飾）嚴厲和高壓的教學方法，而令眾家長和小孩叫苦連天。

有見及此，樂悠悠前孔校長（袁富華飾）決定出山，打造「樂悠悠愉快學習天地」為孩子重拾讀書樂趣。冼老師為証明自己的教學方法才是對的，毅然向孔校長下戰書。

另一方面，家長們亦要面對各自的煩惱，對於接踵而來的問題，七小福、眾家長以及孔校長到底如何應付？

【反起跑線聯盟2】朱茵13年後再參與港劇演出　與蘇皓兒演姊妹兩代女神首合作

《反起跑線聯盟2》

反起跑線聯盟2丨朱茵演勁嚴格老師

相隔13年再參與港劇的朱茵，在劇中飾演一位非常嚴格的老師，坦言有參考愛女老師日常舉止：「因為由幼稚園開始都成日接觸老師，腦中都有唔同嘅形象，真係幫咗我嘅演出。依家囡囡都大個咗，見到呢班小朋友好得意，好像囡囡童年時候，忍唔住睇多啲、望多啲。」

為了令小演員更易投入角色，朱茵稱在戲內外都保持威嚴：「頭先導演話我嚟緊喇，小朋友即時靜晒，因為頭兩日我唔太敢笑，令到有翻老師嘅距離感，佢地都易入戲啲。不過之後幾日我都寬容啲，因為唔想佢地真係驚咗我。」

《反起跑線聯盟2》

反起跑線聯盟2丨蘇皓兒挑戰演媽咪

朱茵還表示戲中角色相對嚴肅，但現實中自己其實是一個有得傾有得講的媽咪：「有啲位會嚴啲啲啦，但唔可以比佢驚咗我，因為驚咗就唔再講真話，同埋自己做錯咗會Say Sorry，令佢知道呢句說話唔係咁難講。」

至於飾演朱茵妹妹的蘇皓兒（Chloe）今次在劇中會挑戰做「媽咪」。Chloe坦言自己不能一直做學生，還笑稱：「呢次係一個進步。」Chloe還指：「劇中囡囡好乖巧，晚上仲會短訊叫我『媽咪』。」不過Chloe指工作上可以做媽媽，但現實中就表示：「搞唔掂兼未Ready。」

《反起跑線聯盟2》

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朱茵 蘇皓兒 反起跑線聯盟 電視劇 ViuTV

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