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網上煽動｜無業男涉網上發布煽惑內容　辯方將爭議控罪違憲9.20再訊

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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無業男涉網上發布煽惑內容再提訊，案件押後爭議控罪合憲性。資料圖片

58歲無業男涉於Facebook等網上平台發布煽惑內容，被控1項明知而發布具煽動意圖的刊物罪，違反《維護國家安全條例》，案件今（7日）於西九龍裁判法院再提堂。辯方表示將爭議控罪的合憲性，指控罪與《基本法》內的言論自由有衝突。裁判官將案件押後至9月20日聽取陳詞，被告續還押候訊。

被告區健威（58歲），報稱無業，被控1項明知而發布具煽動意圖的刊物罪，違反《維護國家安全條例》第24(1)(b)條。

被告暫毋須答辯，控方表示已準備答辯。辯方則指，將爭議控罪的合憲性，指控罪與《基本法》內的言論自由有衝突。

裁判官問及是否需等候譚得志煽動案的終審法院判決，辯方表示兩項煽動罪不盡相同，指裁判官就申請作出判決後，被告可即時答辯，辯方不會就事實裁斷上作爭議。裁判官遂將案件押後至9月20日聽取陳詞，被告沒有保釋申請，繼續還押。

控罪指，被告於2024年3月23日至6月19日期間，包括首尾兩日，在香港明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在YouTube、Facebook及X（前稱Twitter)發布陳述、相片及或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及或煽惑他人作出不遵守特區法律，或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

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